Reunión del Frente de Todos: Intendentes buscan convencer a Cristina para que sea candidata en 2023

Tras una reunión del Frente de Todos que contó que incluyó al Gobernador Axel Kicillof, Ministros Nacionales y Provinciales, Intendentes y Dirigentes Sindicales, los Jefes Comunales iniciaron un operativo para convencer a Cristina Kirchner de ser candidata en las Elecciones 2023.

La Ex Mandataria les pidió "usar el bastón de mariscal" y salir a "hacer política". "Si Cristina no es la candidata va a ser difícil que ganemos el 2023", sostuvo uno de los Intendentes que llevaron adelante el encuentro, Mario Secco.

"También hay que cambiar el plan económico. Hay que tomar decisiones fuertes, hay que enfrentar a los vivos que la quieren todos para ellos, para eso te pusieron a gobernar. No se puede esperar más, ya demostraron que son jodidos", agrego Secco.

El Jefe Comunal ofició como anfitrión del encuentro que tuvo unos 55 integrantes. "El operativo clamor ya está y viene de abajo, la gente la elige poque es la única que puede cambiar el rumbo del país, la que enfrenta a toda esta mafia que quedó en evidencia. La única es ella, los demás unos boluditos", sentenció.

"Ella dice que le dio cuatro gobiernos populares: uno Néstor, dos CFK y el otro decide acompañar a Alberto, porque si no va ella en la boleta no lo vota nadie, es una realidad. Ella hizo tanto esfuerzo, pero hay muchos sectores que se callaron; no se bancan la presión de los medios ni de estas mafias", concluyó el Intendente.