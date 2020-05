¡Se dijeron de todo! El intendente de Zárate le respondió al Ministro Berni

Días pasados, el Secretario de Seguridad bonaerense, Sergio Berni intentó ingresar al Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Zárate para observar un delito cometido rato antes en dicha ciudad ubicada sobre la ribera del río Paraná, pero su acceso le fue vedado e incluso nadie lo atendió.

Visiblemente molesto, el funcionario de Kicillof acusó al Intendente de tal distrito, Osvaldo Cáffaro, de tener “negocios inmobiliarios” y poco importarle la seguridad, salud y educación del municipio.

“Evidentemente en Zárate, si no es un negocio inmobiliario, que es lo único que le interesa al intendente, la salud, la educación y la seguridad es lo que menos le interesa. Por eso estamos como estamos”, cargó Berni contra Cáffaro.

Luego de estas acusaciones, el intendente zarateño se expresó a través de su cuenta de Twitter, asegurando que "no voy a prestarme a discusiones con un ministro que tiene que atender problemáticas muy complejas aún no resueltas y en ascenso. No le voy a dar de comer a quienes están agazapados".

Cáffaro acusó al funcionario de la Provincia de montar un show con respecto al video de la polémica: “Hay toda una serie de casualidades que no son tan casuales. Hay una serie de tiempos, de videos, de cosas que se dan que parecen más de una película de Rambo que de la acción que debe tener un ministro”.

“Un Municipio es un Municipio y una comisaría es una comisaría. Acá no puede presentarse pateando puertas. El grado de irresponsabilidad es muy grande. Lo que sucedió fue una pieza de teleteatro armado”, expresó.

Horas después, Berni redobló la apuesta: "si no quiere prestarse a la discusión, pues bien, lo invito a que sea parte de la solución y no parte del problema".

En otro mensaje, Cáffaro mencionó en el comentario a los jefes de Gabinete provincial y nacional, Carlos Bianco y Santiago Cafiero, para asegurarse de que les llegara el mensaje. En él expresó que “en tiempos de pandemia y de problemas económicos solo voy a redoblar mis esfuerzos por cuidar a mí gente y dar soluciones a la realidad económica de nuestras ciudades”

"Si hubiese querido tener realmente una reunión, la hubiese tenido. Ya lo vivimos en 2015, cuando retiró las fuerzas de seguridad nacional, hay un grado de irresponsabilidad que va más allá de lo que sucedió. No se puede perjudicar a la gente, estamos para gobernar para ellos”, agregó el jefe comunal

Las duras críticas de Berni hacia Cáffaro llamaron la atención, sobre todo porque se trata de un intendente kirchnerista.

Vale destacar que Cáffaro, del Partido Socialista, ganó 4 elecciones consecutivas -de 2007 a 2019- en Zárate. En sus dos primeros gobiernos se mantuvo dentro del espacio político Nuevo Zárate, pero en 2015 se alió al kirchnerismo, y en 2019 directamente se presentó como candidato del Frente de Todos.

Algunas versiones indican que existe un trasfondo político en esta embestida de Berni.

Más allá de que el ministro bonaerense tiene una casa en un exclusivo barrio de la localidad de Lima, perteneciente al partido de Zárate y que por eso estaría más atento a lo que ocurre allí, desde el entorno de Cáffaro dicen que las críticas estarían vinculadas con la intención del funcionario provincial de que su pareja, la senadora Agustina Propato, llegue a la intendencia de dicha ciudad en 2023.

Vecinos de Zárate, que por obvias razones prefieren mantenerse en el anonimato, refirieron a INFOZONA que existe una causa que compromete al jefe comunal y todavía no tuvo una resolución y es la apropiación indebida de terrenos por parte de su municipio. Estos, anteriormente, formaban parte de la villa "La Carbonilla" y hoy funcionan como un complejo costanero frente a las costas del río Paraná: “El Puerto Madero de Zarate”, aclaran.

Sin embargo, el gran emprendimiento inmobiliario no se terminó de concretar como establecía su idea original porque Cáffaro fue denunciado. En su momento, la fiscal Amoretti tomó intervención en el asunto (2011) aunque durante seis años no llamó a declarar al mandatario de la ciudad de la zona norte de la provincia de Buenos Aires ni a ninguno de sus funcionarios.

Hoy en día, Amoretti no participa más de la investigación, denunciada por omisión, y afronta un juicio político junto a Liliana Maero (ex fiscal general de Zárate - Campana) y el fiscal Juan José Montani. Igualmente, el jury actualmente se encuentra paralizado. Cabe destacar que la fiscal Irene Molinari, quien continuó con la investigación, sí avanzó con la causa contra Cáffaro y Berni tiene especial interés en que la misma prospere, declaran los lugareños.

El enfrentamiento de Berni con Cáffaro es tal que incluso llegó a retirarle los efectivos de Gendarmería durante los procesos electorales cuando era el hombre fuerte de la Seguridad interior en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner,

En Zárate explican ese malestar en que Berni siendo secretario de Estado nunca pudo ser interlocutor del gobierno nacional en dicha ciudad. Por el contrario, Cáffaro siempre tuvo línea directa con De Vido, quien también tiene domicilio en el distrito.

Esta situación que tomó estado público, reavivó una vieja interna en el Frente de Todos del distrito y un nuevo cruce entre dirigentes del mismo partido que vuelve a tener como protagonista al ministro de Seguridad bonaerense.

