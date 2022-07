Un intendente K le pidió al Gobierno que obligue a los productores a liquidar la soja

Un intendente defendió al presidente Alberto Fernández frente a los reclamos de los productores rurales, y le pidió un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para obligar a “liquidar la cosecha de soja”.

Se trata del intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, quien además opinó que: “El Gobierno tiene que dar un giro y dentro del estado democrático tomar medidas con más coraje”.

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, junto a Cristina Kirchner

En ese sentido, agregó: “Están dudando en liquidar o no la soja. Se tendría que sacar un DNU para obligarlos a liquidar la soja. Si en este momento complejo los que más tienen no quieren poner nada me parece que estamos equivocados”.

Por otra parte, Zurro aseguró que muchos de los grandes productores hicieron “fortunas” al liquidar su soja en un precio superior al actual. “Los grandes liquidaron, o quizás ya la tengan liquidada, a 600 pesos, y ahora bajó a 400. Los grandes han hecho fortunas”, señaló.

A través de una entrevista radial, el intendente Zurro, defendió también a Cristina Kirchner diciendo: “Sepan que Cristina no está sola, no estoy amenazando, estoy advirtiendo”.

Zurro se define como “ultra kirchnerista” y critica a quienes cuestionan a la vicepresidenta: “Los agravios a Cristina son vergonzosos. Tenemos que terminar con esto. ¿Hasta cuándo van a seguir empujando? Se acabo, déjense de joder”.

Grano de soja

Por parte del campo, calificaron de “inconcebibles” las supuestas especulaciones que aplica el sector para no vender la soja en medio de una crisis.

“Este tipo de declaraciones generan indignación, porque de alguna manera se ve un gobierno que se equivoca y trata de tapar los errores acusando con temas que no son verdad, es inconcebible que se nos acuse de especuladores”, dijo el presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).