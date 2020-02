Entre los mensajes que ha dejado escritos en el auto su pareja, uno dice: “Como me bloqueaste, te escribo por acá“. Parece que bloquearla y no darle explicaciones no fue una buena decisión para este hombre, que se encontró con su auto repleto de mensajes escritos con aerosol, en el capó, en los laterales e incluso en el techo del rodado.

El automóvil, un Chevrolet Prisma 0 KM color blanco, se encuentra estacionado en la calle Arenales 3400, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aparentemente, la pareja un tanto vengativa, ha querido recompensar el daño que ha recibido de parte de "su amado" estropeando su vehículo.

"Relación abierta es cuando aceptan los dos”, "Si es Poliamor avisá antes", "Vos me cagaste", son algunos de los mensajes que se puede leer en el auto.

Todo indicaría que la mujer -según señalaron testigos- que escribió con un aerosol en mano sobre este automóvil, ha sido víctima de un engaño de parte de su pareja.