El dueño de un Chevrolet Astra recibió en su domicilio la multa más insólita: $4.122,83 por exceso de velocidad mientras su vehículo iba arriba de una grúa . La foto de la infracción se subió en las redes sociales. El hecho se volvió viral y los usuarios enloquecieron.

El insólito episodio ocurrió en Misiones y tiene como damnificado a un conductor que tras quedar varado en la ruta nacional 12 por un problema mecánico tuvo que llamar de urgencia a la grúa para que lo remolque hasta un taller.





Hasta ahí todo parecía normal. Sin embargo, un mes después de lo ocurrido le llegó una multa por exceso de velocidad y en la foto de la infracción se observa que su auto iba arriba de la carrocería del remolque. Es decir, el que no respetó la norma fue quien conducía la grúa y no el automovilista; a quien el Gobierno misionero ahora le reclama la suma de $4.122 por "Exceso de Velocidad".

Lo curioso es que el acta dice que la presunta infracción de tránsito "ha sido captada y constatada por Autoridad Policial competente (Policía de Tránsito) y mediante el medio tecnológico pertinente (cinemómetro)".

Evidentemente, los cinemómetros de Misiones (es la segunda provincia argentina con más radares) no están desarrollados como para detectar si un vehículo está circulando arriba de una grúa o no. Ahora bien, cuando los agentes de tránsito de la provincia encontraron esta "infracción", ¿no se dieron cuenta de que el conductor no estaba al volante? ¿O no les importó y enviaron la infracción igual?