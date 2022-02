¡Insólito! no le pagó al trapito y le sacó los parabrisas en forma de pago

Una mujer no le pagó a un trapito y éste le sacó los parabrisas como “forma de pago”. La secuencia fue compartida por su pareja en redes sociales.

Un usuario de Twitter compartió el increíble episodio que vivió su novia luego de que no le dejara plata a un cuidador de coches por lavarle le auto en la zona de Palermo Chico, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La joven no traía dinero en su poder y acordó pagarle cuando volvía al trapito, quien le dejó un escrito explicándole que no cumplió el acuerdo verbal y por eso le robó el parabrisas: “Les dije que a las 5 me iba, cuando vuelvan les cobro el lavado y les devuelvo los parabrisas”.