Después de la denuncia realizada por vecinos de la ciudad de Gardey, partido de Tandil, donde se realizaron fumigaciones alrededor de una pileta pública ubicada en la Plaza Principal del dicha localidad, el Municipio confirmó que se utilizó herbicida y glifosato concentrado.

la Dirección de Medio ambiente y la de Asuntos Agropecuarios de Tandil tomaron intervención de oficio ante la advertencia del vecino que envió informalmente su reclamo a un funcionario el pasado domingo por la tarde, donde además anticipaba que iba a realizar la denuncia formal en la Defensoría del Pueblo de la ciudad serrana.

El Municipio realizó una inspección en el lugar, dando inicio a las actuaciones pertinentes, ademas de un sumario al presunto responsable.

Un vecino identificado como Javier Cobrana, señaló que el Director de Asuntos Agrarios del Municipio, Ignacio Diribarne, lo llamó para informarle que por la mañana se acercaron al lugar y realmente constataron que había herbicida alrededor de la pileta.

“Fumigaron alrededor de la vereda de la pileta. Yo fui el domingo a llevar a mi hija y me encontré con que estaba todo fumigado, no importa el ancho, da lo mismo porque están echando herbicida igual, pero es más de medio metro. Es una locura, es algo que no es posible de entender, creo que cualquiera por sentido común no fumigaría ahí porque andan chicos”, manifestó para el Eco de Tandil.