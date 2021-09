¡Insólito!: la grúa le llevó el auto y se lo pusieron a la venta

Un hombre denunció que la grúa municipal de Córdoba le llevó el auto y se lo pusieron a la venta. El vehículo estuvo desaparecido 72 horas y apareció en un corralón al que ya había ido dos veces.

Matías Safón, de 27 años, denunció que la grúa municipal de la ciudad de Córdoba le llevó su auto cerca de la plaza Colón, de la capital provincial. Al acercarse el lunes al Juzgado de Faltas para recuperar su Volkswagen Gol 2013 se encontró con que su vehículo “no había sido levantado”.

“Se tiraban la pelota, me mandaban de un lado al otro y nadie me sabía responder dónde estaba mi auto. Nadie me sabe explicar nada ni dan la cara. Tampoco me dicen por qué me llevaron el auto. Y mientras tanto yo sigo sin trabajar y ya estoy desesperado”, explicó el joven al que la grúa le llevó el auto y se lo pusieron en venta.

Según los datos que pudo recopilar, un grupo de trabajadores de un lavadero de autos vio cuando la grúa le llevaba el Gol, y le mostraron que su auto se encontraba a la venta. En la imagen se lo puede ver con un cartel y un número de teléfono, al que intentó comunicarse pero no recibió respuesta.

Sin embargo, el jueves su vehículo apareció en el corralón de la Dirección de la Policía Municipal de Tránsito de Córdoba. Allí le dijeron que “lo levantaron a la vuelta de donde él dice haberlo dejado” y que “ingresó al depósito el miércoles”. Por otra parte, faltaba una mochila del interior del rodado en el que había ropa, dinero y otras pertenencias de valor.

Asimismo, no le cobraron la multa por haberlo remolcado y el Volkswagen Gol se encuentra en la comisaría aún por la denuncia realizada y la falta de pericias ordenada por el juzgado de turno.