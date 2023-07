¡Insólito! Ganó $11 millones en la Quiniela pero le pagaron $4 ¿Por qué?

Un apostador de Ushuaia, que ganó 11 millones de pesos en la Quiniela, recibirá aproximadamente 4 millones debido a la falta de fondos en el organismo.

Diego Pierotti, secretario de Juegos del IPRA, fue entrevistado por AIRE LIBRE FM debido a un problema en el pago de premios de la Quiniela de Tierra del Fuego.

El funcionario explicó que en el sorteo nocturno de la Quiniela del lunes los aciertos superan el 100% de la recaudación, saltó la banca y tuvieron que aplicar un tope.

Como resultado, los apostadores no pudieron cobrar la totalidad de sus premios. Pierotti contó que el tope de banca es parte del reglamento cuando los premios superan lo recaudado. En este caso, la recaudación fue de 2 millones de pesos, pero se necesitaban 15 millones para pagar los premios, lo que resultó en un prorrateo del 27,82% del tope de banca. El tope de banca se aplicó debido a la falta de fondos disponibles para cubrir todos los premios.





"Esta es la tercera vez que sucede en los 30 años que tiene el IPRA, es la tercera vez que se aplica el tope. Nosotros siempre tratamos de pagar el 100% y de pagar el saldo de banca, pero ahora fue imposible por la gran cantidad de premios que surgió el lunes. No teníamos banca para afrontar esos 15 millones”, agregó.

El apostador irá a la Justicia

El apostador ya consiguió un abogado para que inicie las acciones legales correspondientes. "Mi cliente cobró lo que le quisieron pagar. Todo es muy bizarro”, explicó el letrado y adelantó que “esto recién empieza. Vamos a sentarnos con mi cliente y analizaremos la cuestión. Lo que va a quedar claro es que mi cliente no resignará lo que le tienen que pagar. Si hay que declarar la inconstitucionalidad del reglamento, se planteará. Esto debe servirle al IPRA para ver que esto no es leal, ni justo, ni equitativo. No creo que un Gobierno que dice servir al pueblo siga con este tren”.

"La gente juega con la ilusión de ganar, no para que le paguen lo que quieran”, cerró Clemente Vidal Oliver, abogado del vecino.