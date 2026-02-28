¡Insólito!: Chofer de Plusmar agredió a su compañero mientras conducía un micro con pasajeros

Francisco Díaz
chofr plumar atacsdo

Un grave episodio de violencia laboral y vial tuvo lugar ayer, viernes, en el acceso sur de la ciudad de Villa Gesell. Un chofer de la empresa de ómnibus Plusmar fue aprehendido por la policía tras atacar físicamente a su compañero de tareas en pleno viaje.

Los detalles del hecho

El incidente ocurrió en la intersección de Paseo 139 y Ruta 11. Según informaron fuentes policiales, el agresor, un hombre de 38 años, comenzó una disputa verbal que rápidamente escaló a la agresión física contra el otro conductor, de 43 años, quien se encontraba en ese momento al frente del volante.

Confirmaron el paro docente y universitario: qué días no habrá clases en la Provincia de Buenos Aires
Mirá también:

Confirmaron el paro docente y universitario: qué días no habrá clases en la Provincia de Buenos Aires

La víctima sufrió lesiones en el rostro como consecuencia de los golpes recibidos. El hecho revistió una gravedad particular dado que el ómnibus circulaba con pasajeros a bordo, lo que representó un riesgo inminente para la seguridad de todas las personas presentes y de terceros en la ruta.

Intervención policial

Tras el alerta, efectivos policiales intervinieron de manera inmediata en la zona del Acceso Sur. Los uniformados lograron controlar al atacante y procedieron a su aprehensión. Asimismo, se brindó asistencia al trabajador herido y se garantizó el resguardo de los pasajeros, quienes resultaron ilesos.

Kicillof encabezó la largada del Rally Mar y Sierras 2026 en General Madariaga
Mirá también:

Kicillof encabezó la largada del Rally Mar y Sierras 2026 en General Madariaga

El caso ha generado preocupación por la vulneración de las normas de seguridad vial y la integridad de los trabajadores del transporte de larga distancia.

Google News Seguinos en Google Noticias
ETIQUETAS
Compartir este artículo
cuenta dni comercios supermercados descuentos
Cuenta DNI en Marzo 2026: cambian los descuentos y se activan nuevos topes semanales
Provincia
limite extraccion cajeros argentina
Nuevo límite de retiro en Cajeros 2026: ¿Cuánto se puede extraer por día?
Provincia Sociedad
cuenta dni comercios barrio cambios
Cuenta DNI en marzo 2026: el Banco Provincia extiende los ahorros y define nuevos topes
Provincia
sin clases paro docente
Confirmaron el paro docente y universitario: qué días no habrá clases en la Provincia de Buenos Aires
Provincia
6 planetas cielo
Alineación de seis planetas: cómo y a qué hora ver el desfile astronómico del 28 de febrero
Provincia Sociedad
esposas
Baja de la edad de imputabilidad a 14 años: El Senado sancionó la ley y cambia para siempre el sistema penal en Argentina
Nacionales
duelo nena
Profundo pesar en Ranchos: Una menor fue hallada sin vida
Ranchos

Más leídas