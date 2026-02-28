¡Insólito!: Chofer de Plusmar agredió a su compañero mientras conducía un micro con pasajeros

Un grave episodio de violencia laboral y vial tuvo lugar ayer, viernes, en el acceso sur de la ciudad de Villa Gesell. Un chofer de la empresa de ómnibus Plusmar fue aprehendido por la policía tras atacar físicamente a su compañero de tareas en pleno viaje.

Los detalles del hecho

El incidente ocurrió en la intersección de Paseo 139 y Ruta 11. Según informaron fuentes policiales, el agresor, un hombre de 38 años, comenzó una disputa verbal que rápidamente escaló a la agresión física contra el otro conductor, de 43 años, quien se encontraba en ese momento al frente del volante.

La víctima sufrió lesiones en el rostro como consecuencia de los golpes recibidos. El hecho revistió una gravedad particular dado que el ómnibus circulaba con pasajeros a bordo, lo que representó un riesgo inminente para la seguridad de todas las personas presentes y de terceros en la ruta.

Intervención policial

Tras el alerta, efectivos policiales intervinieron de manera inmediata en la zona del Acceso Sur. Los uniformados lograron controlar al atacante y procedieron a su aprehensión. Asimismo, se brindó asistencia al trabajador herido y se garantizó el resguardo de los pasajeros, quienes resultaron ilesos.

El caso ha generado preocupación por la vulneración de las normas de seguridad vial y la integridad de los trabajadores del transporte de larga distancia.