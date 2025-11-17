Insólito accidente: una bombacha le cayó en la cara, perdió el control de la moto y terminó en el asfalto

Eric Olivera
el insolito accidente que provoco una bombacha voladora

Un insólito accidente ocurrió en la ciudad de San Pedro de Jujuy, donde un motociclista terminó en el suelo después de que una bombacha impulsada por el viento se le estrellara en la cara mientras circulaba por una de las rutas de acceso a la ciudad.

El episodio se registró en horas de la tarde, en una jornada marcada por fuertes ráfagas de viento que habían provocado otras complicaciones en la zona. La prenda íntima, de color morado y tipo tanga, habría sido arrancada de un tendedero cercano y salió volando sin control hasta golpear directamente el rostro del conductor.

Menem asegura que la reforma laboral transformará el mercado y llama a la unidad política
Mirá también:

Menem asegura que la reforma laboral transformará el mercado y llama a la unidad política

El motociclista, que no llevaba casco al momento del hecho, perdió visibilidad de inmediato y no logró sostener la estabilidad del rodado. Tras varios metros de derrape, cayó sobre el asfalto y terminó a un costado del camino, con lesiones.

Vecinos que circulaban por la zona alertaron a la policía y al servicio de emergencias, que llegó rápidamente y trasladó al hombre a un centro de salud para una revisión preventiva. Allí se constató que, pese a lo llamativo del accidente, no presentaba heridas de gravedad.

Nueva Ley: Padres deberán pagar multas si no actúan ante situaciones de bullying
Mirá también:

Nueva Ley: Padres deberán pagar multas si no actúan ante situaciones de bullying
Compartir este artículo
argentina-contra-el-bullying
Nueva Ley: Padres deberán pagar multas si no actúan ante situaciones de bullying
Nacionales
Telekino
¡Tremendo! Un ganador se llevó el pozo de más de $3.764 millones del Telekino este domingo 16 de noviembre
Sociedad
multas radar provincia
Provincia: cae el exministro de Transporte en una investigación por millonarias maniobras con fotomultas
Provincia
corredor 2
Conmoción en el automovilismo: un piloto murió mientras corría la última vuelta
Nacionales
feriados-2023-provincia
Último finde extra largo del 2025: todo lo que tenés que saber
Nacionales
bebidas ener
La Provincia de Buenos Aires busca prohibir la venta de bebidas energizantes a menores
Provincia
control ruta 11
Peligro en la Ruta 11: Conducía borracho y sin licencia
Provincia

Más leídas