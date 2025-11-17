Insólito accidente: una bombacha le cayó en la cara, perdió el control de la moto y terminó en el asfalto

Un insólito accidente ocurrió en la ciudad de San Pedro de Jujuy, donde un motociclista terminó en el suelo después de que una bombacha impulsada por el viento se le estrellara en la cara mientras circulaba por una de las rutas de acceso a la ciudad.

El episodio se registró en horas de la tarde, en una jornada marcada por fuertes ráfagas de viento que habían provocado otras complicaciones en la zona. La prenda íntima, de color morado y tipo tanga, habría sido arrancada de un tendedero cercano y salió volando sin control hasta golpear directamente el rostro del conductor.

El motociclista, que no llevaba casco al momento del hecho, perdió visibilidad de inmediato y no logró sostener la estabilidad del rodado. Tras varios metros de derrape, cayó sobre el asfalto y terminó a un costado del camino, con lesiones.

Vecinos que circulaban por la zona alertaron a la policía y al servicio de emergencias, que llegó rápidamente y trasladó al hombre a un centro de salud para una revisión preventiva. Allí se constató que, pese a lo llamativo del accidente, no presentaba heridas de gravedad.