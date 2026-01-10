Inhabilitaron para conducir a Eugenia Rolón tras chocar en estado de ebriedad

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires inhabilitó de oficio a María Eugenia Rolón, tras un incidente ocurrido el pasado miércoles en el que estuvo involucrada en un choque en estado de ebriedad, con una alcoholemia de 1.89, y sin licencia de conducir habilitante.

Tras el escándalo, Eugenia Rolón no podrá tener licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires

Rolón, de 23 años, había protagonizado un accidente en el que su vehículo, un Honda Fit, chocó contra un poste. Según fuentes del ministerio, el vehículo ya acumulaba cerca de $900.000 en multas previas. El hecho tuvo lugar alrededor de las 10 de la mañana, cuando agentes del Operativo Sol la detuvieron tras observar maniobras imprudentes al volante.

Los policías realizaron el test de alcoholemia, que dio como resultado 1,89, muy por encima del límite permitido. Como consecuencia, el vehículo fue secuestrado y Rolón fue trasladada a la comisaría, donde su pareja, Iñaki Gutiérrez, se presentó para retirarla.

La inhabilitación de Rolón se produce en un contexto en el que las autoridades provinciales buscan reforzar la seguridad vial y reducir la siniestralidad relacionada con el consumo de alcohol al volante.