Ingresó a Diputados el proyecto para suspender las PASO 2021

Finalmente, con el visto bueno de los gobernadores, ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que suspende las PASO 2021. La iniciativa fue presentada por el diputado tucumano Pablo Yedlin, cercano a Juan Manzur, quien indicó que es importante ahorrar dinero en estas circunstancias atravesadas por la pandemia.

La propuesta determina en su primer artículo la suspensión de «la aplicación del Título II de la Ley 26.571 para la selección por parte de las agrupaciones políticas de los candidatos a Diputados y Senadores para las elecciones generales del año 2021, quedando solo y automáticamente proclamados candidatos para las mismas los precandidatos de la única lista que cada agrupación política presente para ser oficializada».

En el segundo punto, el proyecto establece: «Suspéndase para el año 2021 toda disposición que se oponga a lo establecido en el artículo primero de la presente Ley, en cuanto le resulte incompatible».

«Entendemos que el año que viene será igual, con la crisis económica que vive Argentina, y por la pandemia”, explicó Yedlin y agregó que “nos pareció que ahorrar ese dinero y usarlo en una sola elección nacional nos generaría ahorros importantes en un año excepcional”.

También el legislador recordó que la última PASO costó $3.000 millones, “pero hay que actualizarlo cuatro años después, porque son más caras que las generales».

«Cualquier proyecto que modifica reglas de juego genera suspicacias, pero en líneas generales ninguna de las PASO generó un cambio definitivo en los cambios de la votación, son una gran encuesta previa y una polarización más alta», concluyó.

Desde el Gobierno, a través del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, señalaron que se podrían dar de baja las primarias si existe consenso con los partidos provinciales. El jefe de gabinete dijo que «la instrucción del Presidente fue que, si en la Cámara de Diputados se consigue en un consenso político amplio, hay una posibilidad de avanzar».

Para Juntos por el Cambio la idea es negativa y claman para mantener el calendario electoral: necesitan una interna abierta y obligatoria para ordenar candidaturas en aquellos distritos en disputa con sus socios de la coalición.

Por eso, emitieron un comunicado en el que expresan que “cualquier cambio en el sistema electoral requiere un amplio consenso institucional”, algo que que “hoy no existe”. “Las reglas electorales no se deben cambiar a pocos meses de las elecciones”, señalaron, y menos aún cuando no existe un amplio consenso entre todos los partidos a nivel nacional.