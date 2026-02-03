Índice de Titularidad en Provincia de Buenos Aires: Qué es, costos 2026 y cómo pedirlo

Si estás por firmar un contrato de alquiler, iniciar un juicio de sucesión o necesitás verificar la solvencia de una persona, es probable que te hayan pedido un Índice de Titularidad o un “Informe de Titulares”. Este documento es fundamental en la Provincia de Buenos Aires para conocer los bienes inmuebles de una persona, pero suele confundirse con otros trámites registrales.

A continuación, te explicamos exactamente qué es, la diferencia con el informe de dominio, los costos actualizados a 2026 y el paso a paso para tramitarlo ante el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia (RPBA).

¿Qué es el Índice de Titularidad y para qué sirve?

El Índice de Titulares es un informe emitido por el Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires que permite saber si una persona (física o jurídica) es dueña de inmuebles en dicha jurisdicción. A diferencia de otros informes que buscan datos sobre una casa específica, este trámite busca por el nombre de la persona.

Este documento es vital para:

Garantías de alquiler: Para demostrar que el garante tiene propiedades a su nombre (aunque para esto suele usarse más el Informe de Dominio de una propiedad específica, el índice sirve para descubrir qué propiedades tiene).

Para demostrar que el garante tiene propiedades a su nombre (aunque para esto suele usarse más el Informe de Dominio de una propiedad específica, el índice sirve para descubrir qué propiedades tiene). Juicios y Sucesiones: Para detectar todos los bienes de un fallecido o de un deudor.

Para detectar todos los bienes de un fallecido o de un deudor. Embargos: Para localizar bienes sobre los cuales trabar medidas cautelares.

Para localizar bienes sobre los cuales trabar medidas cautelares. Créditos Hipotecarios: Los bancos lo solicitan para verificar si el solicitante ya posee vivienda única (tramite especial).

Diferencia clave: Índice de Titularidad vs. Informe de Dominio

Es muy común pedir el trámite equivocado. Para no perder tiempo ni dinero, tené en cuenta esta distinción:

Pedí un Índice de Titularidad (Formulario 755): Cuando tenés el nombre y DNI de una persona y querés saber qué propiedades tiene a su nombre.

Cuando tenés el de una persona y querés saber qué propiedades tiene a su nombre. Pedí un Informe de Dominio: Cuando tenés la dirección o matrícula de una propiedad y querés saber quién es el dueño y si la casa tiene embargos o hipotecas.

¿Cómo solicitar el Índice de Titularidad en Provincia?

El trámite se realiza ante el Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires (RPBA). Existen principalmente dos vías para hacerlo, dependiendo de tu rol:

1. Vía Profesionales (Recomendada para particulares)

Si necesitás el informe para un alquiler o un trámite legal, la vía más rápida y segura es a través de un Escribano, Abogado o Martillero Público. Estos profesionales son “usuarios suscriptos” del sistema del Registro y pueden solicitar el informe 100% online con firma digital. Vos solo les entregás los datos de la persona a investigar.

2. Vía Web para Particulares (Con interés legítimo)

Los particulares pueden realizar consultas si demuestran un interés legítimo (por ejemplo, para créditos de vivienda única). El proceso se ha digitalizado a través de la web oficial rpba.gov.ar:

Ingresá a la sección de servicios en línea o “Ventanilla Digital”.

Deberás registrarte y validar tu identidad (muchos trámites requieren Clave AFIP o ReNaPer).

Seleccioná el trámite “Índice de Titulares”.

Completá los datos: Nombre completo y DNI de la persona a consultar.

Pagá la tasa correspondiente mediante los medios de pago electrónicos habilitados.

Costos y demoras actualizados (2026)

Las tasas del Registro de la Propiedad se actualizan anualmente. A partir de enero de 2026, rigen nuevos valores para los servicios de publicidad registral. El costo varía según la urgencia con la que necesites el documento:

Trámite Simple: Demora aproximadamente entre 10 y 15 días hábiles. Valor: $20.400.

Demora aproximadamente entre 10 y 15 días hábiles. Valor: $20.400. Trámite Urgente: Se expide generalmente en 2 días hábiles, pero su costo es significativamente mayor; $52.200.

Es importante verificar el cuadro tarifario vigente en la web del RPBA antes de generar la boleta de pago, ya que los montos sufrieron ajustes a principio de año. Para trámites específicos como los vinculados a Créditos Hipotecarios para Vivienda Única, suelen existir tasas diferenciales o bonificadas.

Datos necesarios para el trámite

Para evitar que el trámite salga “observado” o rechazado, asegurate de tener la siguiente información precisa de la persona a consultar:

Apellido y Nombres completos: Tal cual figuran en el DNI.

Tal cual figuran en el DNI. DNI / LE / LC: Número exacto.

Número exacto. CUIT/CUIL: Si es posible, para evitar homónimos (personas con el mismo nombre).

Si la búsqueda es sobre una persona jurídica (empresa), necesitarás la Razón Social exacta y, preferentemente, el CUIT.

Validez del informe

Tené en cuenta que el informe es una “foto” del momento en que se emite. La situación patrimonial de una persona puede cambiar de un día para otro (puede vender una propiedad o recibir una donación). Por lo general, para trámites de alquiler o bancarios, se exige que el informe no tenga más de 30 a 90 días de antigüedad.