¡Increíble! Una joven se tatuó el DNI de Maradona

Una fanática se tatuó en su pierna derecha el DNI de Diego Armando Maradona. La imagen se volvió viral y la hija del astro argentino, Gianinna, le respondió.

Rocío, de 28 años, decidió hacerse el Documento Nacional de Identidad del ‘Diego’ como muestra de su admiración: “Si bien yo ya tenía un tatuaje de un botín con el nombre Diego en mi pierna izquierda, decidí tatuarme su DNI porque quería tener algo del Diego joven, de él como persona, del ser humano que fue”, relató la joven.

Me hice un tatuaje 🥺🔟♥️ pic.twitter.com/INYJnIifIi — la rosi ☀️ (@_rosi0) February 3, 2022

La chica explicó que se tatuó el DNI de Maradona porque le llamó la atención los detalles del documento del ex campeón de mundo en 1986: “Cuando tras la muerte de Diego vi en las redes sociales la foto de su DNI me llamaron la atención todos los detalles, y ahí me dije ‘quiero tener esto en la piel’”.

Fue tal la magnitud del tatuaje, que Gianinna Maradona, una de las hijas del Diego, la felicitó: “Me respondió un tuit asegurando que le parecía increíble mi tatuaje. Con ella intercambié unas palabras muy agradables, y además me ayudó con una olla popular que se hizo en José Mármol. No podía creer que había hablado con ella. Ese día lloré mucho”, indicó.