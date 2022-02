Implementan operativos para evitar que circulen por la banquina hacia y desde la costa atlántica

La circulación y el adelantamiento de automóviles por la banquina en rutas que conducen hacia y desde la Costa Atlántica constituyen una maniobra peligrosa que pretenden erradicar, y más en plena temporada turística donde las autovías se ven colmadas de vehículos.

Por eso, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) lleva adelante operativos en distintos tramos de las rutas 2 y 11 para detectar este tipo de contravención, que cada vez es más frecuente.

Además de controlar velocidad y la documentación, este año se hizo gran hincapié en controlar a los denominados “banquineros”, que circulan por lugar indebidos para saltear los embotellamientos y llegar antes a destino.

Para ello, los agentes viales no solo contaron con la ayuda de drones sino también de los videos filmados por los propios automovilistas al advertir que otro conductor estaba cometiendo un acto indebido.

Esas filmaciones, que fueron subidas a las redes sociales, fueron retuiteadas por el mismísimo Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, para advertir que todos ellos serán sancionados una vez que sean identificados por la patente.

“¿Creés que sos vivo porque vas por la banquina y que los demás conductores son giles porque respetan las normas?”, resaltó Martínez Carignano en su Twitter junto a un video que muestra el momento en el que un infractor es interceptado por dos agentes.

“La Agencia Nacional de Seguridad Vial no está de acuerdo y por eso la multa y la suspensión”, escribió el funcionario. Y luego tuiteó: “El tránsito no es para los vivos, es para convivir”.

Además, Martínez Carignano compartió postales de más operativos junto a mensajes en la misma tónica: “¿Venías por la banquina y te agarró la ANSV? No lo lamento, la verdad que no. Multa y suspensión”. Y agregó: “La ANSV les dice NO a los banquineros”.

El adelantamiento por banquina recibe una sanción que va desde las 300 UF hasta las 1000 UF, por ser considerada una falta grave que pone en peligro la vida de quien realiza la maniobra y de terceros. Cada UF tiene un valor actual de $91 por lo que una infracción de este tipo puede llegar a costar hasta $91.000

Desde la ANSV dijeron que muchos de los conductores filmados por los drones ya fueron identificados y tendrán la sanción correspondiente. “La banquina no es un carril más”, recordaron.