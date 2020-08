IFE: 5 Motivos por los que te pueden quitar el beneficio

El Ministerio de Trabajo determinó nuevos requisitos para los beneficiarios del bono IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) de $10.000.

En este sentido, el Ministerio de trabajo realizó algunos cambios en los requisitos para ser beneficiario del IFE; bono que comenzó a pagarse este 10 de agosto a los beneficiarios de la Asignación Univesal por Embarazo (AUE) y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Por otra parte, tras el pago del tercer bono IFE, el Gobierno contempla el cuarto pago de un bono IFE; el cual es un bono que comenzó a otorgar la Anses para ayudar a sobrellevar la crisis que ha generado la pandemia.

Conocé acá los nuevos cambios para acceder al bono y los motivos por los que podrías dejar de percibirlo

Cambios en los requisitos para el IFE

Antes de conocer las razones por las que podrías dejar de percibir el bono, conocé primero los cambios en los requisitos.

Para acceder al bono IFE ahora, tenés que cumplir con lo siguiente: tener entre 18 y 65 años, trabajar en el sector informal, ser monotributista A o B; trabajar en el servicio doméstico o estar desocupado; y ser beneficiario de la AUH o de la AUE.

Cuarto bono IFE y las razones por las que podrías no recibirlo

Tras las modificaciones que hizo el gobierno en los requisitos, y la contemplación de un posible cuarto bono IFE; el Ministerio de Trabajo determinó más criterios limitantes respecto al acceso del beneficio, entre los cuales destacan 5:

En primer lugar, los presos no accederán al IFE. "Las personas privadas de la libertad, bajo cualquier modalidad, no están alcanzadas por las previsiones del Decreto N° 310/2020 y su modificatorio, por no reunir la calidad de destinatarios", se indicó recientemente.

En segundo lugar, los jóvenes que vivan con familiares con ingresos no accederán al bono. Es decir, solo se cobra un bono por grupo familiar. Quienes tengan entre 18 y 24 años deben vivir solos, y si conviven con alguien, estos no deben contar con un ingreso estable.

Así lo establece la norma: "Cuando él o la solicitante tenga menos de 25 años y el domicilio de residencia registrado en la ANSES sea igual al domicilio de sus padres registrado en dicho organismo, el grupo familiar se considerará compuesto por el o la solicitante y sus padres a los efectos de los requisitos y demás condicionalidades establecidas en el presente", de la nueva resolución.

En tercer lugar, la Anses "requerirá a la Administración Federal De Ingresos Públicos (AFIP) la realización de la evaluación socioeconómica y patrimonial a fin de determinar la pertinencia de cada solicitud".

Esto se debe a que hay personas que trabajan informalmente, pero tiene ingresos medios o altos y califican para el bono. Por ello, ahora se cruzará información de gastos y de bienes declarados para determinar si las personas en esta situación podrán acceder al IFE.

En cuarto lugar, puedes dejar de cobrar el IFE si dejar de recibir la AUH o la AUE. Recuerda que estos bonos sirvieron para formar la base de datos del IFE. Si dejas de cobrar alguno de estos bonos, dejarás de recibir los $10.000, a no ser que cumplas con los otros requisitos.

Finalmente, en quinto lugar, quienes se encuentren en blanco dejarán de percibir el IFE; ya que este es un bono para ayudar a los desempleados. Lo mismo puede ocurrir con quienes hayan comenzado a recibir la jubilación.

