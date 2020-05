IFE de ANSES: Fechas de cobro del bono y novedades del segundo IFE de $10.000

Hasta el lunes pasado, poco más de 5 millones de personas cobraron el bono de $ 10.000 y resta pagarle a 3 millones. El número total de beneficiarios del IFE es de 8.289.253 personas, aunque podrían incorporarse más con las revisiones que Anses está haciendo en base a los reclamos.

Para asegurar que el dinero llegue a destino, la directora de Anses, Fernanda Raverta, señaló que pusieron especial atención en cruzar la información de los teléfonos y emails que se dieron para recibir las claves de retiro de dinero a través de cajeros automáticos, de modo que fueran números y cuentas sin segundos titulares.

También se verificó que los bancos no descontaran del IFE parte de la deuda de sus beneficiarios, como estuvo pasando cuando se efectivizaron los pagos del bono a jubilados y pensionados.

¿Cuándo pagan el segundo IFE?

El pago del segundo bono de Anses se hará efectivo una vez concluya con el pago del primer IFE de $ 10.000, el 3 de junio. Las últimas fechas de pago para las personas que hayan elegido cobrar el IFE de abril a través del Correo Argentino y Banelco y Red Link serán para los DNI terminados en el número 9, los días 2 y 3 de junio, según el calendario informado por la Anses.

¿Hay que hacer algún trámite para cobrar el segundo IFE?

Según explican en Anses, los que percibieron el primer pago del IFE no necesitan hacer ninguna clase de trámite para acceder al segundo. El universo de beneficiarios es exactamente el mismo. Sin embargo, sí pueden continuar con sus reclamos quienes resultaron rechazados en el primer pedido y cuentan con documentación que pueda revertir esa situación. Un caso típico es el de personas que no actualizaron sus datos de domicilio después de una separación, ya que el bono se paga a familias y no a personas individuales.

¿Ya está el calendario de pago del segundo IFE?

El pago del segundo desembolso del bono de Anses de $ 10.000 todavía no tiene un cronograma , Fernanda Raverta informó que desde el organismo están trabajando para tenerlo en estos días. La intención oficial es que el nuevo cronograma sea “más corto”, luego de que el pago del primer desembolso se extendiera a lo largo de 8 semanas.

Anses se refirió a los tiempos

Desde la Anses admiten que el cronograma de pago que se implementó fue demasiado largo. Por eso Raverta aseguró que el cronograma para el segundo pago del bono "será más corto".

La inversión del Estado para pagar el IFE

De los gastos que el Estado hará en ayuda social por la cuarentena, el bono de la Anses de $10.000 suma $ 89.630 millones. Y otro tanto se desembolsará para el pago del segundo IFE de mayo.

Calendario de cobro del IFE

Fecha de cobro del IFE por Red Link

DNI terminados en 5: 20 y 21 de mayo

DNI terminados en 6: 22 y 26 de mayo

DNI terminados en 7: 27 y 28 de mayo

DNI terminados en 8: 29 de mayo y 1 de junio

DNI terminados en 9: 2 y 3 de junio

Fecha de cobro del IFE por Correo Argentino

20 de mayo: DNI terminado en 5 y a su vez apellidos que comienzan de la A a la L.

21 de mayo: DNI terminado en 5 y apellidos que comienzan de la M a la Z.

22 de mayo: DNI terminado en 6 y apellidos que comienzan de la A a la L.

26 de mayo: DNI terminado en 6 y apellidos que comienzan de la M a la Z.

27 de mayo: DNI terminado en 7 y apellidos que comienzan de la A a la L.

28 de mayo: DNI terminado en 7 y apellidos que comienzan de la M a la Z.

29 de mayo: DNI terminado en 8 y apellidos que comienzan de la A a la L.

1 de junio de mayo: DNI terminado en 8 y apellidos que comienzan de la M a la Z.

2 de junioI terminado en 9 y apellidos que comienzan de la A a la L.

3 de junio: DNI terminado en 9 y apellidos que comienzan de la M a la Z.

Fecha de cobro del IFE por CBU

Ya cobraron

DNI terminados en 3: 11 de mayo

DNI terminados en 4: 12 de mayo

DNI terminados en 5: 13 de mayo

DNI terminados en 6: 14 de mayo

DNI terminado en 7: 15 de mayo

DNI terminado en 8: 18 de mayo

DNI terminado en 9: 19 de mayo

Fecha de cobro del IFE por Banelco

Ya cobraron

DNI terminados en 3: 11 de mayo

DNI terminados en 4: 12 de mayo

DNI terminados en 5: 13 de mayo

DNI terminados en 6: 14 de mayo

DNI terminados en 3: 14 y 15 de mayo