Inició una huelga de hambre porque el Municipio le clausuró su comercio 20 veces

Un hombre dueño de una cervecería se encadenó frente a la Municipalidad de La Plata e inició una huelga de hambre, en rechazo de las medidas que aplicaron en su comercio.

Según detalló el emprendedor, su comercio ubicado en diagonal 74 y calle 10, fue clausurado en reiteradas ocasiones por los inspectores de Control Ciudadano, impidiendo la continuidad de su trabajo.

“Estoy encadenado y empezando una huelga de hambre porque nuestro negocio tiene toda la documentación en regla y contaba con la habilitación municipal”, explicó el damnificado.

Sin embargo, señaló: “abrí mi negocio y me lo volvieron a clausurar. No tengo una sentencia firme en la Justicia de Faltas. Hay solamente dos que están apeladas y nos clausuraron preventivamente más de 20 veces”.

“Quieren destruir el negocio porque nosotros escuchamos cumbia y aceptamos gente con visera y ropa deportiva”, explicó el dueño del comercio a diario El Día.

Y agregó: “Déjenme trabajar o péguenme un tiro, no me maten de hambre. No a la corrupción municipal”.

La respuesta del municipio de La Plata

Desde el Municipio explicaron que la clausura se llevó adelante porque el local posee irregularidades en las condiciones de higiene y sanitarias: “Detectaron una alarmante falla en las condiciones sanitarias: cucarachas en el piso y sobre las mesadas, restos de alimentos en los utensilios, el cielo raso roto, suciedad en las paredes y mesas, y además el local no contaba con el certificado de control de plagas”.