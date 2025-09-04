banner ad

Hoy se conocerá el veredicto por el crimen de León, el bebé torturado y asesinado por sus padres

Este jueves, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Quilmes dará a conocer el veredicto en el estremecedor juicio contra Yésica del Carmen Aquino y su pareja Roberto Carlos Fernández, acusados de someter a su hijo León Aquino, de apenas 18 meses, a un calvario de torturas que terminó con su muerte en septiembre de 2021.

El caso, ocurrido en Berazategui, conmocionó a la provincia de Buenos Aires por la brutalidad de los hechos y por las similitudes con el crimen de Lucio Dupuy, que expuso fallas graves en el sistema de protección a la infancia.

Un ingreso al hospital que destapó el horror

El 19 de septiembre de 2021, Aquino llegó al Hospital El Cruce de Florencio Varela con su hijo en brazos. El pequeño presentaba hematomas, mordeduras y una aguja oxidada incrustada en la espalda que, según los peritos, llevaba allí al menos un mes.

Los médicos también constataron equimosis en la frente, hematomas en brazos, pinchazos en manos y pies y lesiones compatibles con objetos punzantes. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, el bebé falleció poco después.

Los estudios forenses revelaron que León murió por septicemia, producto de la infección provocada por la aguja oxidada. La explicación inicial de la madre, que alegó que el niño se había “ahogado con leche”, fue rápidamente descartada.

Los acusados y las imputaciones

Aquino, de 36 años, enfrenta cargos por homicidio agravado por el vínculo, con ensañamiento, alevosía y premeditación. Su defensa intentó reducir la acusación a abandono de persona seguido de muerte o homicidio preterintencional.

Fernández, de 33 años, padrastro del niño, está acusado de homicidio calificado por ensañamiento y alevosía, ya que la fiscalía sostiene que tuvo un rol activo en los abusos y compartió responsabilidad en el crimen.

El veredicto se dará a conocer este jueves en Quilmes, en una audiencia que promete estar marcada por la expectativa social y el pedido de justicia por el pequeño León.

