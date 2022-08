Llega el estreno de “House of the Dragon”: a qué hora y cuándo ver la precuela de Game of Thrones

“House of the Dragon” es la nueva serie del universo de “Game of Thrones” que se estrenará en la plataforma de streaming de HBO Max. ¿Cuándo es su estreno y a qué hora?

El spin off de la exitosa saga llega con más lucha de poder, criaturas fantásticas, más escenas de sexo y violencia, y sus infaltables traiciones. Inclusive, traerá a una nueva Khaleesi.

Sangre, sudor y fuego

“House of the Dragon” está inspirada en el bestseller “Fire and Blood” (2018) de George R. Martin. La esperada precuela de la épica serie de fantasía generó polémica en sus fanáticos porque no está basada en los libros que se basó “Game of Thrones”. Sin embargo, se espera con gran ansiedad su estreno.

El “Trono de Hierro” será nuevamente la obsesión de los Siete Reinos

“House of the Dragon”: cómo transcurre

La precuela tiene su desarrollo dos siglos antes de la fantasía épica que conocemos. El universo presentado no será desconocido para sus fanáticos, pues está ambientada en un mundo de fantástico.

Las disputas encontradas aquí será para alcanzar el Trono de Hierro. Los Targaryen son quienes ostentan el trono de los Siete Reino en paz, pero siempre habrá lugar para conflictos que podrían derivar en grandes problemas.

A qué hora y cuándo se estrena la precuela de “Game of Thrones”

Esta nueva producción se estrena este domingo 21 de agosto e irá por el canal de cable HBO y su plataforma de streaming HBO Max. Los primeros dos episodios podrán verse a partir de las 22 horas en nuestro país.

Mirá el tráiler