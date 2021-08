Horror en Santa Fe: prendieron fuego con nafta a una mujer que denunció a una pareja por abusar de sus hijos

Dos hombre en moto prendieron fuego a una mujer que denunció a una pareja por abusar de sus tres hijos en la provincia de Santa Fe. La familia de la víctima afirma que el ataque está relacionado con la denuncia de abuso.

Una mujer de 41 años sufrió el ataque de dos hombres que la interceptaron en moto, la rociaron con nafta y le prendieron fuego la ropa. Ahora la familia de la víctima denuncia que este hecho está relacionado con la denuncia que realizó sobre una pareja de vecinos, de 65 y 35 años, que presuntamente abusaron de tres niños: dos niños de 8 y 9, y una niña de 9 años.

Según fuentes policiales, los padres de las víctimas tomaron conocimiento hacen unos cuatro meses. “Hicimos la denuncia a raíz de que uno de los niños tenía síntomas de que algo le pasó: no dormía, no comía, no iba a la escuela. Él pudo de alguna manera expresarse y contar lo que sucedía”, declararon desde la familia de la mujer atacada.

La sospecha de los padres es que los abusos se producían cuando los chicos salían a jugar a la calle. “Él siempre está en la vereda, los invita a tomar tereré, los invita con masitas. Estos tres nenes siempre estuvieron juntos, jugaban juntos, siempre estaban en la vereda, a veces él venía con chupetines, no sabemos en qué momento y en qué circunstancia pasó”, indicaron los familiares de los presuntos chicos abusados.

Por otra parte, la Fiscalía de Violencia de Género, Familiar y Sexual de Santa Fe ordenó la realización de la Cámara Gesell a cada uno de los chicos. Según explicaron en dos de los tres chicos no se encontraron elementos por el momento que indiquen que hayan sido víctimas de un ataque sexual. Sin embargo, la tercera víctima sí brindó algunos datos que “permiten analizar la posibilidad de que haya habido abuso”.