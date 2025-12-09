Horror en Huanguelén: mató a su hijo de 4 años y se suicidó

La comunidad de Huanguelén, localidad ubicada dentro del partido de Coronel Suárez, permanece conmocionada tras un brutal caso de violencia intrafamiliar ocurrido durante la madrugada de este martes.

Un hombre identificado como Gustavo Suárez, de 48 años, asesinó a su hijo de apenas cuatro años de edad de un disparo en la cabeza y posteriormente se quitó la vida utilizando la misma arma.

Según reconstruyeron los investigadores, momentos antes del crimen Suárez se comunicó con su exmujer, Daiana García, sargento de la Policía Comunal, para advertirle que estaba detenido en la ruta y que tenía la intención de matar al niño, Francisco Suárez.

Tras recibir el mensaje, la mujer dio aviso inmediato y se desplegó un operativo policial de urgencia. Minutos más tarde, los agentes lograron localizar un camión Mercedes Benz 2035 estacionado en la zona rural. En su interior encontraron al padre y al niño.

Aunque el menor aún presentaba signos vitales, fue trasladado de inmediato a un hospital de la región, donde falleció poco después debido a la gravedad de la herida de bala. Suárez, en tanto, ya había muerto en el lugar. En su mano sostenía una pistola Bersa calibre .22, la cual se presume fue utilizada tanto para el homicidio como para su suicidio.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el agresor había dejado un mensaje en su estado de WhatsApp, anticipando el crimen y su posterior decisión de quitarse la vida. Además, se confirmó la existencia de un historial de violencia familiar, con denuncias previas entre la expareja.

Una fuente consultada por medios locales expresó que el posible móvil del filicidio habría sido la venganza, ya que Suárez “veía muy poco a su hijo y habría tomado esa decisión en represalia hacia la mujer”.

La causa es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción N.º 5 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, a cargo del fiscal Jorge Viego, bajo la carátula de “homicidio agravado por el vínculo seguido de suicidio”.