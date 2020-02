La mujer le fue a reclamar a sus vecinos por un cable con electricidad en su terreno y fue brutalmente golpeada entre seis personas por lo que tuvo que ser hospitalizada. Su marido, también recibió golpes.





Ocurrió en la noche del viernes 7 de febrero en un domicilio ubicado sobre calle Leandro Alem del barrio Los Aromos, en la localidad bonaerense de Brandsen.

Soledad y Eduardo son padres de cuatro nenas, el viernes, habían ido hasta Leandro Alemán entre Beruti y French, lugar donde tienen dos casas en alquiler: "fuimos a cobrar el alquiler, y cuando nos vamos el inquilino nos muestra que en el terreno había un cable, que no sabía si era de electricidad o del Videocable, que venía del lado de la casa del vecino. Como en la propiedad que tenemos en alquiler adelante, hay criaturas, y nos preocupamos a que les pueda pasar algo en caso de tener corriente, para no generar conflictos entre los inquilinos y los vecinos fuimos nosotros a preguntar, es más, yo a la familia la tenía como personas excelentes por lo que no pensé que iba a pasar todo lo que pasó" comenzó contando la mujer al medio Detrás de la Noticia.

"Cuando vamos nos atiende una mujer, mi marido le consulta por el cable que da a nuestro terreno y ella llama a su Yerno. El hombre le dice que no tiene electricidad, que es del Cable, a lo que Eduardo, mi marido, les pide si lo pueden colgar para que no atraviese nuestro terreno. Ya de mala manera, el hombre dice 'si querés te lo cortó, dame una tijera', siguió.

"En eso viene toda la familia en patota, seis en total y la mujer le dice a su marido 'vos no lo vas a cortar nada, lo vamos a dejar así, etc'. Le pedimos que no nos insulten porque nosotros estábamos siendo muy respetuosos. En esto me meto al terreno para llamar a la policía porque esto ya se estaba yendo de tema y no queríamos inconvenientes. Cuando salgo le estaban pegando a mi marido. Intento sacarlos, porque creí que por ser mujer no me iban a pegar, y me empiezan a golpear a mi" agregó.

"Eran 6 personas que me estaban golpeando, hombres y mujeres, me dieron trompadas en la cabeza y en el cuerpo al punto de desmayarme. No puedo creer que tantos vecinos estaban viendo lo que estaba pasando y ninguno hacía ni decía nada. Nadie se compromete. En un momento pensé que me moría, que dejaban a mis 4 hijas sin madre", siguió relatando.

"Cuando nos trasladan al hospital, estábamos en una habitación y escuchamos que llegaba uno de la otra parte, y que le decía a los dos oficiales 'yo solo le rompí la cara a él y mi hermana la mató a palos a la mujer' mientras se reían con ellos. Como que estaba bien todo lo que habían hecho, una falta total de respeto, no puedo creer que la policía de burle de nosotros por conocer a esas personas o ser amigos de ellos, me da una tristeza tremenda".

"Hoy a la mañana fuimos a hacer la denuncia y fue completamente otra realidad la que vivimos, nos recibió el comisario y fue un amor de persona, así también los oficiales que nos atendieron, no tenemos palabras de agradecimiento para con ellos, no todos son iguales, por eso les agradezco".

Para cerrar Soledad dijo: "nosotros jamas buscamos generar problemas, no es nuestra forma de ser, nos golpearon brutalmente por pedirles que cuelgues un cable de ellos que estaba en nuestro terreno, en que nos hemos convertido?. Pensé que era gente de respetar, gente buena. Pido que por favor actúe la justicia, que la fiscalía se mueva y que esto no quede acá nomas. Senti que me moria, si no me desmayaba me iban a seguir pegando hasta matarme. Creí que era un Fernando más".