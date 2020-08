Home Banking del Banco Provincia: usuarios reportan mal funcionamiento

Nuevamente se volvió a complicar el sistema de home banking y una vez mas los clientes de las entidades se manifestaron con enojo cuando no pudieron realizar sus trámites bancarios por internet.

Como se había informado, los inconvenientes con los sistemas bancarios se presentaron por la saturación en el marco de una gran cantidad operaciones relacionadas con la compra de dólares.

Un cliente del Banco Provincia de La Plata dijo, "intenté realizar un pago de servicios a través del servicio de internet y no pude". "El sistema sigue sin funcionar", resaltó luego de no poder realizar los pagos de los servicios. "Esto es un desastre, te controlan hasta debajo de la cama y después no podes usar el servicio", agregó.

Narda, otra vecina, sostuvo que "es imposible utilizar el Home Banking del Banco Provincia", mientras que Marisa destalló que "va otro día sin funcionar el home banking del Banco Provincia, de muchos".

También había preocupación por lo que pudiera suceder tras mas molestias generadas en los usuarios por las fallas de los sistemas por internet no sólo del Banco Provincia sino también de otras entidades bancarias.

"En el caso de Banco Provincia estamos trabajando para resolver estos inconvenientes, en gran medida ocasionados por la convergencia de gran cantidad de operaciones. Estimamos que después de las 15 horas la Banca Internet va a operar con mayor normalidad", aclararon desde el Banco Provincia.

