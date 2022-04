Histórico: Velez entregó el primer carnet de socio “no binario”

Se trata de Naimid Cirelli, nació en Liniers, es periodista y fanático. Se ha convertido en la primera persona no binaria en tener un carnet de socio de un club de fútbol que refleja su identidad de género.

“Vélez tiene un Departamento de Género y en la página web hay artículos sobre eso. Por eso me animé a mandar un mail. Pensé: ‘Me tiro un lance’. A las tres horas me respondieron: me agradecieron por escribirles, por plantear mi inquietud y se pusieron a disposición”, expresó Naimid.

El proceso duró seis meses. A través de sus redes sociales compartió una foto en la que exhibe, sonriente, un carnet de socio de Vélez. “Primer socie no binarie de la historia de Vélez“, escribió en sus redes.

“Soy de Liniers, nací ahí y toda mi familia es de la zona, mis abuelos son de Versalles. Mi relación con el club de niño fue cercana: iba a un colegio al que iban muchos jugadores de la Reserva y yo era socio e iba a la pileta. Nunca fui apasionado del fútbol, pero la institución sí estaba dentro de mi vida y de lo cotidiano”, dijo a TN.

Namid no pudo tramitar su nuevo DNI, subrayó que “Es mi primer reconocimiento como persona no binaria dentro de una institución y es en mi barrio”