La terrible historia de Cinthia: luchó contra el cáncer, perdió un embarazo y un familiar le robó todos sus ahorros

Cinthia participó de "Los ocho escalones", el exitoso programa conducido por Guido Kaczka, y se volvió tendencia al contar su dramática historia de vida.

Cáncer, pérdida de un bebé y estafa familiar

La mujer, de 35 años, le contó al conductor de El Trece que perdió un bebé a los seis meses de gestación, lo que la devastó.

Pero, por si eso no fuera suficiente, luego le diagnosticaron cáncer. La buena noticia es que Cinthia se encuentra nuevamente embarazada.





La joven reveló que siguió su tratamiento contra la cruel enfermedad mientras espera la llegada del bebé: "Ahora estoy enfocada en mi embarazo. Mi sueño lo cumplí cuando salí de la operación y me dijeron que mi bebé estaba bien”.

Finalmente, Cinthia contó que su prima le pidió sus ahorros y ella no dudó en ayudarla, pero fue estafada: "En total me robó 8000 dólares y solo me devolvió 300. Prometió devolverlos y elegí confiar. Le di dos semanas, pero lo que hizo fue desaparecer, así que la denuncié".

