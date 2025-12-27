Héroe sin capa: un bombero voluntario de Las Flores salvó la vida de un bebé con maniobras de RCP

Francisco Díaz
bombero las flores

Un gesto de rápida reacción, compromiso y profundo profesionalismo permitió salvar la vida de un bebé de casi un año en la ciudad bonaerense de Las Flores. El protagonista fue el Cabo 1° Cristian González, integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios, quien actuó de inmediato ante el desesperado pedido de auxilio de una vecina.

El episodio ocurrió en una vivienda particular, donde el pequeño se encontraba en una situación crítica, con signos de asfixia y sin responder a estímulos. Al advertir la gravedad del cuadro, González no dudó ni un segundo y aplicó maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), técnicas que forman parte de su formación permanente como bombero.

Fuerte choque de camiones en la Ruta 3, cerca de Las Flores
Mirá también:

Fuerte choque de camiones en la Ruta 3, cerca de Las Flores

Gracias a su entrenamiento, templanza y precisión, el bebé logró recuperar los signos vitales mientras se aguardaba la llegada del personal médico, que luego continuó con la atención y confirmó que la intervención inicial fue determinante para salvarle la vida.

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios y la comunidad florense destacaron el accionar del Cabo 1°, subrayando que este tipo de hechos reflejan la vocación de servicio, el compromiso humano y la preparación constante de quienes integran las fuerzas de emergencia

Vía: Noticia Las Flores.

Trágico accidente en Ruta 3: Tres camiones chocaron y uno de los conductores perdió la vida
Mirá también:

Trágico accidente en Ruta 3: Tres camiones chocaron y uno de los conductores perdió la vida
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Banco nacion beneficios verano 2026
Banco Nación lanzó “Viaja+”: préstamos y 12 cuotas sin interés para el verano 2026
Sociedad
Feriados 2026 Argentina fechas
Feriados en enero 2026: el calendario oficial y las fechas clave para planificar tus vacaciones
Provincia Sociedad
ganadores gordo navidad provincia
Gordo de Navidad 2025: Hay ganadores en toda la Provincia de Buenos Aires
Provincia
ACCIDENTE EN CHASCOMUS
Un joven falleció tras ser arrollado por un tren en Chascomús
Chascomús
Ips cobro haberes
Atención Jubilados IPS: Se activan los pagos de diciembre 2025 ¿Hay bono?
Provincia
cobro anses fechas montos
¿Cuánto aumentará la AUH en enero 2026? Conocé los nuevos montos de ANSES
Anses
Viaja mas banco nacion previaje
Previaje 2026: Cómo financiar tus vacaciones con el nuevo plan del Banco Nación
Sociedad

Más leídas