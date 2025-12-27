Héroe sin capa: un bombero voluntario de Las Flores salvó la vida de un bebé con maniobras de RCP

Un gesto de rápida reacción, compromiso y profundo profesionalismo permitió salvar la vida de un bebé de casi un año en la ciudad bonaerense de Las Flores. El protagonista fue el Cabo 1° Cristian González, integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios, quien actuó de inmediato ante el desesperado pedido de auxilio de una vecina.

El episodio ocurrió en una vivienda particular, donde el pequeño se encontraba en una situación crítica, con signos de asfixia y sin responder a estímulos. Al advertir la gravedad del cuadro, González no dudó ni un segundo y aplicó maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), técnicas que forman parte de su formación permanente como bombero.

Gracias a su entrenamiento, templanza y precisión, el bebé logró recuperar los signos vitales mientras se aguardaba la llegada del personal médico, que luego continuó con la atención y confirmó que la intervención inicial fue determinante para salvarle la vida.

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios y la comunidad florense destacaron el accionar del Cabo 1°, subrayando que este tipo de hechos reflejan la vocación de servicio, el compromiso humano y la preparación constante de quienes integran las fuerzas de emergencia

Vía: Noticia Las Flores.