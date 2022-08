Henipavirus: qué es y cuáles son los síntomas del nuevo virus de china

Un nuevo virus en China afectó a más de 30 personas, que fueron diagnosticadas con Henipavirus. Conocé de dónde proviene esta nueva enfermedad y cuáles son sus síntomas.

Un informe realizado por ‘The New England Journal’ indicó que China se encuentra afectada por un virus llamado Langya. Se trata una enfermedad zoonótica que proviene de murciélagos, roedores y musarañas.

Si bien la enfermedad no provocó fallecidos ni un desarrollo grave en el proceso, los científicos prefieren la cautela. “En nuestro estudio, un henipavirus recientemente identificado de probable origen animal se asoció con una enfermedad febril“, aseguraron.

Y agregaron: “Este es un hallazgo que justifica una mayor investigación para comprender mejor la enfermedad humana asociada”.

Por el momento, los científicos no pueden aseverar si la enfermedad se puede transmitir de persona a persona. Por el momento los casos afirmativos no tuvieron contacto entre ellos y los contactos estrechos no presentaron síntomas.

Síntomas del Henipavirus

El nuevo virus en China presenta síntomas muy parecidos a los conocidos durante el inicio de la pandemia del Covid-19.

Fiebre (100% de los pacientes)

Cansancio (54%)

Tos (50%)

Anorexia (50%)

Mialgia (46%)

Náuseas (38%)

Dolor de cabeza (35%)

Vómitos (35 %)

Anomalías de trombocitopenia (35 %)

Leucopenia (54 %)

Deterioro de la función hepática (35 %)

Deterioro de la función renal (8 %)

Similitudes con el Coronavirus

Es llamativo cómo este nuevo virus proviene del murciélago como lo es el Covid-19. Además, la sintomatología es muy parecida y las complicaciones que éste puede tener en las personas contagiadas.

La musaraña y el murciélago, principales sospechosos de la enfermedad

Los científicos se propusieron el estudio de 25 especies de pequeños animales salvajes. Según los estudios, el virus en china del Langya (henipavirus) se detectó en musarañas y murciélagos, en menos medida.

La musaraña, uno de los animales que transmite la enfermedad a humanos

El año pasado en Corea del Sur detectaron dos nuevos hepinavirus en musarañas. Estos animales se asemejan a un pequeño ratón de hocico alargado, pero no son un roedor; son uno de los mamíferos más abundantes del mundo.