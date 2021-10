Hebe de Bonafini a Alberto:“Usted siempre se junta con los ricos y nos quiere hacer pagar un robo”

En pleno acto por el Día de la Lealtad Peronista, convocado por el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, la titular de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, emitió un discurso muy crítico contra el Jefe de Estado.

Siendo la primera oradora, la reconocida militante dijo “hace tiempo que veíamos que esto no iba bien. No nos escuchaban ni nos daban bolilla. Casi todo el discurso se lo voy a dedicar al Presidente”, arrancó diciendo Bonafini, quien además se convirtió en una de las principales críticas del primer mandatario.

La dirigente aseguró que “este acto es el inicio de una lucha hasta que consigamos no pagar la deuda”. Y agregó: “Hoy empezamos. Que lo sepa el Presidente”.

“Nos da mucha tristeza porque usted siempre se junta con los ricos, con IDEA, con los grandes empresarios, pero a nosotros no nos escucha ni nos mira”, sostuvo.

En ese sentido, siguió: “Espero que este discurso le llegue. Todos los que estamos acá somos parte del pueblo que lo votó y que lo va seguir votando si se comporta como debe. No nos podemos hacer cargo de lo que se robó Macri”.

Bonafini dijo que esperaba que el “discurso le llegue” al Presidente y advirtió que “todos los que estamos acá somos parte del pueblo que lo votó y que va a seguir votando si se comporta como debe”.

“Usted nos quiere hacer pagar un robo, y el 44% debajo de la línea de la pobreza. Hay miles de niños que no comen o que comen poco y nada. No me venga con que ahora le van a poner precios justos. Quiero saber que calidad tienen los alimentos que usted le va a dar como limosna a nuestro pueblo”, precisó.