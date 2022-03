HBO Max anunció “House of the Dragon”, la precuela de Game of Thrones

HBO Max anunció el estreno de la serie “House of the Dragon”, la precuela de Game of Thrones, una de las series más proclamadas por el público.

A través de las redes sociales, la cadena compartió imágenes de algunos personajes con motivo de su regreso entre los que se encuentran Matt Smith, Emma D’Arcy, Paddy Considine, Rhys Ifans y Olivia Cooke.

Basada en libro “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin, la trama de House of the Dragon recorre la historia de la casa Targaryen dos siglos antes de los acontecimientos ocurridos en Game of Thrones.

¿De qué se trata House of Dragon?

La primera temporada se centrará en un período crucial para la estirpe que gobernó durante siglos Westeros: el reinado de Viserys I y la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones.

Los Targaryen escapan de la destrucción de Valyria para resguardarse en Rocadragón. A su vez, Viserys es elegido para suceder en el trono a su abuelo, Jaehaerys. Él goza de una gran bondad y amabilidad, pero estos atributos no serán los ideales para asumir el régimen de una monarquía.

Otros personajes que jugaron un rol importante en esta historia son Rhaenyra, Daemon y Rhaenys como parte de la Casa del Dragón. Otras familias que aparecerán en este spin-off serán los Velaryon, los Hightower, los Lanniter y los Strong.

¿Cuándo se estrena la precuela de Game of Thrones?

El estreno de House of the Dragon en HBO Max será el próximo 21 de agosto. Al igual que otros títulos de la cadena de televisión, mantendrá un lanzamiento semanal y serán en total 10 capítulos en los que se dividirá la primera entrega.

Mira el tráiler de House of the Dragon