¿Cómo ver HBO Max en Argentina y cuánto cuesta?

Entre la gran demanda de servicios de streaming, se suma en Argentina HBO Max. Con una oferta de contenidos muy interesante y competitiva gracias a quienes aportan sus productos. Los usuarios y fanáticos de las series quieren saber cómo ver HBO Max en Argentina y acá te lo contamos.

Este servicio incluye series, programas, documentales, realities y producciones de compañías como HBO, Boomerang, Cartoon Network, CNN, Comedy Central, DC, DreamWorks, Hanna-Barbera, Lionsgate, Metro-Goldwyn-Mayer, Sony Pictures, TNT, Universal Pictures, Warner Bros, entre otros.

Entre las novedades de la plataforma podemos encontrar películas de Warner Bros. sin costo adicional a tan solo 35 días de estreno en las salas de cine, como el musical de Lin-Manuel Miranda, En el barrio, Space Jam: Una nueva era, El escuadrón suicida. Como también películas como Tom y Jerry, Mortal Kombat, Judas y el Mesías negro y Godzilla vs Kong.

HBO Max también tiene franquicias como Harry Potter, las trilogías completas de El Señor de los Anillos y Matrix. Además, cuenta con todos los capítulos de The Big Bang Theory, Los Soprano, Game of Thrones, Sex & The City y Friends.

¿Cómo ver HBO Max en Argentina?

HBO Max está disponible para descargar e instalar en celulares, tablets, TV smart, dispositivos de streaming compatibles y en HBOMax.com. Además, cuenta con dos planes de suscripción:

Plan Estándar: 3 usuarios en simultáneo, 5 perfiles personalizados, descarga de contenido y video en alta definición.

Plan Móvil: contiene el mismo contenido pero para una experiencia individual, con definición estándar en smartphones y tabletas compatibles, con una calidad de imagen optimizada.

Cuánto cuesta HBO Max en Argentina

El plan individual (Móvil) tiene un precio final de $359 por mes, con impuestos incluidos. Mientras que el plan que permite hasta 3 usuarios (Estándar) cuesta $549 mensuales, también con impuestos incluidos.

Cabe destacar que, la plataforma ofrece un período de prueba gratis de 7 días y además cuenta con una “zona de degustación” donde podrán ver algunas series y documentales sin costo.