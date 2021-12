Hallaron un cuerpo de mujer enterrado en Ingeniero Budge y analizan si se trata de Nancy Videla

En el marco de la búsqueda de Nancy Videla, la joven de 31 años que desapareció el viernes pasado, este jueves se realizó un allanamiento en la casa de un hombre de 70 años en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora tras un llamado anónimo al 911; y tras el operativo, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, confirmó el hallazgo de “un cuerpo femenino”.

“Encontramos un cuerpo, aparentemente femenino, hay que hacerle la identificación. Todo hace pensar que es la persona que estábamos buscando”, informó Berni, que precisó que el sospechoso estaba identificado y ubicado, por lo que era inminente su detención.

Efectivos de tres fuerzas policiales y de Bomberos de la Ciudad iniciaron el operativo en un inquilinato de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, pasadas las 23 horas, ante la sospecha de que debajo de un contrapiso construido recientemente podría encontrarse el cuerpo de Nancy.

“El contrapiso se hizo luego de la desaparición de Nancy. Estábamos convencidos de que ahí estaba el cuerpo”, adelantó el funcionario de la provincia de Buenos Aires en declaraciones televisivas.

Fuentes policiales informaron a Télam que al acudir al lugar, los uniformados se entrevistaron con el propietario del inquilinato en el interior del mismo, y en esas circunstancias advirtieron la presencia de cemento fresco en un contrapiso de una de las habitaciones, lo que daba cuenta de tratarse de una construcción reciente.

Pasadas las 2 de la madrugada de este viernes, efectivos de la policía científica retiraron el cuerpo para su posterior identificación.

Según fuentes policiales, una mujer denunció que en esa casa vive un señor de nombre “Damián”, de 70 años, del que sospecha. Aseguró que Nancy frecuentaba esa casa y que el hombre le prestaba dinero para el alquiler.

Ese hombre alquila departamentos sobre la calle Bucarest 2531, de la localidad de Ingeniero Budge, y en uno de ellos se halló un contrapiso de reciente data, el cual lo hizo la semana pasada, según argumentó.

“Esa chica iba siempre a tomar mate con una persona en Ingeniero Budge. Yo a Nancy la conocí en su casa. No sé que relación tendrán ellos, pero para mí ellos tenían algo sentimental desde hace un par de meses”, comentó la denunciante, y agregó: “No quiero pensar mal pero yo me enteré el lunes por la tele, porque vivo en Capital, entonces le mandé una captura (al hombre sospechoso) y me dice ‘No, no sé nada de eso'”.

La información que dio esta mujer dio un giro en una investigación que cada vez achica más su perímetro y que se enfoca directamente en Lomas de Zamora.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO