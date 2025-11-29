Hallan sin vida a un costado de la Ruta 3 a un hombre que era buscado desde hace un mes

Francisco Díaz
hallazgo cadaver ruta 3 cañuelas

Un cuerpo sin vida fue encontrado en la banquina de la Ruta 3, a la altura del kilómetro 82,500, en la mano que se dirige desde Monte hacia Cañuelas.

El hallazgo fue realizado por personal de la concesión vial que se encontraba realizando tareas de corte de pasto, según informaron fuentes policiales. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un hombre joven que, debido al avanzado estado del cuerpo, no pudo ser identificado en un primer momento.

Posteriormente, tras el trabajo de la Policía Científica y el hallazgo de una billetera con documentación y dinero, se determinó que podría tratarse de Efe Saravoglu, un ciudadano turco de 24 años con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya desaparición era investigada por el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina desde el pasado 27 de octubre.

De acuerdo con las primeras observaciones, el cadáver presentaría una posible herida punzocortante en la zona del abdomen, aunque esa información será confirmada mediante las pericias correspondientes.

La causa fue caratulada como “Averiguación Causales de Muerte (ampliación)” y quedó a cargo de la UFI Nº 2 de Cañuelas.

