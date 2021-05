Hacían ruido con el escape de la moto y un vecino les disparó

Un vecino cansado de los ruidos que hacían dos jóvenes con el escape de la moto les disparó en forma de “protesta” por el accionar de estos. Ambos recibieron un impactos de bala y fueron internados en un hospital de Misiones.

El pasado miércoles por la noche, un hombre llegó al hartazgo. Salió con un arma de fuego y le disparó a los jóvenes, cansado de que se pasearan hasta altas horas de la noche divirtiéndose con el escape libre de una moto.

“Cuando nos íbamos, mi novio (uno de los jóvenes atacados) me dice que sintió una electricidad, pensando que le había pateado la moto. Le comenzó a faltar el aire y cuando nos dimos cuenta tenía sangre en la espalda. Me comunico con Andrés (el otro joven herido) para saber si estaba bien y él me responde que tenía una herida en la cabeza y que estaba sangrando mucho”, comentó una de las jóvenes agredidas.

Marcelo Andrés S. de 21 años y Carlos Agustin B. de 24, fueron los dos hombres baleados. Según fuentes policiales, se detuvieron en una esquina, debido a que no funcionaba bien una de las motos. En ese momento, un hombre mayor de edad, les apuntó con un rifle en dirección hacia ellos. Aparentemente, el señor se cansó de los ruidos molestos que hacían con el escape de la moto y el vecino les disparó.

Marcelo Andrés tenía una lesión con orificio de entrada de proyectil de arma de fuego sin orificio de salida en la región frontal parietal, mientras que Carlos Agustín presentó una lesión con orificio de entrada en la espalda, sin orificio de salidas. Ambos se encuentran estables.