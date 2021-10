Hace 60 años que en Octubre no hacía tanto calor. Recomendaciones ante las altas temperaturas

Después de una jornada en la que se batió el récord de temperatura máxima de octubre, sigue el calor en la provincia Buenos Aires y otros puntos del país.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional sostuvieron que se trata de una situación de calor extremo que afecta a gran parte del país, agregando que el alivio llegará recién el fin de semana.

De igual modo explicaron que en este aumento de las temperaturas “se combinan varios factores”. Por un lado, el ingreso de “una masa de aire cálido y seco que llega hasta el norte de la Patagonia” y que estos calores suelen ser más intensos en esta época del año porque hay más horas de sol y por ende empieza a calentar desde más temprano. Estos factores contribuyen a estos periodos calurosos”- afirmaron-

Asimismo, agregaron que es la primera vez en más de 60 años que se alcanza una temperatura tan alta en el mes de octubre.

Lo peligroso de estos eventos cálidos no son solo las temperaturas máximas, sino que las mínimas no desciendan. Van a estar cerca o por arriba de los 20 grados y eso hace que el cuerpo no se refresque durante la noche y personas con enfermedades crónicas puedan ver su salud más complicada, subrayaron.

Consejos para prevenir los efectos nocivos del calor

No exponerse al sol entre las 10 y las 16 horas.

Tomar mucho líquido, preferentemente agua.

En el caso de los bebés, amamantar con mayor frecuencia. Si tienen más de 6 meses, ofrecerles agua fresca y segura sin esperar que la pidan.

Ingerir frutas y verduras, y evitar comidas calóricas y abundantes.

Vestir con ropa clara y holgada y usar gorro.

Reducir el ejercicio

Es oportuno también reducir la actividad física durante estos días pero, para quienes hacen deporte con asiduidad, las recomendaciones son:

Practicarlos a la mañana temprano o a la tarde, después de las 19 horas.