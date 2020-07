Habría presentado su renuncia el Jefe de Gabinete de Sergio Berni

Este miércoles habría presentado su renuncia al cargo de jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el abogado belgranense Mario Baudry .

La renuncia de Baudry, según hicieron saber altas fuentes bonaerenses, se oficializaría en las próximas horas. "Se va de la mejor manera con Sergio. Pero no quiere que se lo siga usando para pegarle al ministro. Va a volver a la actividad privada, pero seguirá en contacto con él", aseguraron fuentes al tanto de la decisión del jefe de Gabinete.

Antes de asumir en Seguridad, Baudry ejercía como abogado -es especialista en Finanzas Publicas y Derecho Tributario- y también estaba ligado a una revista platense.

Pese a no integrar la nómina de funcionarios que acompañaron a Berni durante su paso por la Secretaría de Seguridad de la Nación, Baudry había logrado transformarse en un hombre clave en la gestión en el ministerio y en su primera etapa había logrado esquivar cuestionamientos públicos. Sin embargo, a fines de junio quedó envuelto en un escándalo luego de que el secretario de Protección Ciudadana y Habilitaciones de Brandsen, Marcelo Castillo, lo denunciara por “abuso de autoridad”, al acusarlo de tratar de interceder para que su pareja no fuera detenida durante la cuarentena por haber sido interceptada cuando viajaba hacia el campo que el abogado posee en Loma Verde, partido de General Paz (Ranchos)

Igual, tras el hecho, Berni lo respaldó. "El jefe de Gabinete me contó su verdad, las verdades no son absolutas, no tengo por qué no creerle. Todas las explicaciones que me dio son correctas", aseguró. Sin embargo, advirtió que se ponía a disposición en la Justicia: "Por suerte hay una denuncia. Y será el juez el que tenga que investigar y, si incurrió en algún delito, será sancionado como corresponde”, adelantó.

Cerca de Berni desmintieron enfáticamente que la salida de Baudry obedezca a ese hecho. "Se fue porque está cansado de las operaciones que estuvieron haciendo", indicaron.

El caso tomó especial relevancia mediática porque la novia de Baudry es Verónica Ojeda, ex pareja de Diego Maradona y mamá de Dieguito Fernando, el hijo menor del astro. En La Plata, sin embargo asocian el revuelo al "fuego amigo" que se advierte en el oficialismo a partir de la interna por la Seguridad. Y señalan las versiones -ya desmentidas oficialmente- que surgieron tras aquel escándalo y daban cuenta de que Ojeda había sido contratada por el Ministerio de Seguridad.

Incluso, días atrás el propio Baudry así lo expuso públicamente en su Twitter: "Tantos años trabajando en Ezeiza con el mejor y no aprendiste nada, que tenés que inventar que @Veruojeda25 trabaja en el Ministerio, ayudá al presidente @alferdez a cuidar a los argentinos, no en organizar operaciones de prensa. Es momento de sumar, la gente la está pasando mal", escribió

Tras la publicación dando cuenta de la supuesta incorporación de Verónica Ojeda al Ministerio de Seguridad bonaerense, el propio Baudry se comunicó con la Redacción de INFOZONA desmintiendo enfáticamente la versión.

La salida de Baudry coincidiría con una decisión que tomó este martes el ministro: le avisó al equipo de comunicación, que está bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, que todo el personal policial que se desempeña en la oficina de prensa desde hace 15 años será reubicado para realizar tareas administrativas en comisarías, lo que generó un fuerte rechazo desde el Sindicato de Prensa Bonaerense (Si.Pre.Bo), que pidió que se mantengan las condiciones laborales vigentes.