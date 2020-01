Minutos antes de ingresar al penal de Dolores para visitar a su hijo detenido, Javier Thomsen, padre de Máximo, el rugbier más complicado en la investigación por el crimen de Fernando Sosa Báez en Villa Gesell aseguró que los jóvenes detenidos “no son asesinos” y que "están arrepentidos".

El padre calificó el hecho como “una tragedia”. Lo lamento tanto por la familia de la víctima”, afirmó Javier Thomsen Marcial, padre de Máximo, antes de ingresar a visitar a su hijo.





Ante la consulta de un periodista sobre qué le pasó a su hijo para hacer lo que hizo y sus amigos, el hombre dijo “no saber qué les pasó por la cabeza” a los pibes, aunque remarcó: “No son asesinos”.

Además contó que intentó contactarse con la familia de Fernando. “Traté de llamar muchísimas veces. Dejé mensajes. No sé qué decirle. Si yo tengo el dolor que tengo, no me imagino lo que tendrán ellos. No puedo más. Es una montaña rusa”, dijo.

En lo personal, aseguró estar “destrozado por la muerte de este chico”. Y ante la posible condena a cadena perpetua que puede recibir su hijo, reconoció que tiene “miedo de no verlo más en libertad”.