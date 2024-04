Habló el padre de Matías Benicelli y aseguró que su hijo no mató a Fernando Báez Sosa

Eduardo Benicelli, padre de Matías, uno de los cinco jóvenes condenados a prisión perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell en enero de 2020, ha decidido hablar por primera vez.

En una entrevista con Telenoche, Benicelli expresó su descontento con la sentencia y defendió la inocencia de su hijo.

“Mi hijo no mató a Fernando, te aseguro que no. Es lo primero que me dijo la primera vez que lo vi en prisión, y le creo”, afirmó Benicelli, quien ha cuestionado la dureza de la condena y ha manifestado su búsqueda de justicia en el caso.

El padre de Matías relató cómo fue su primer encuentro con su hijo en la cárcel, destacando su indignación y bronca ante la situación. Recordó el día en que Matías le comunicó su viaje a Villa Gesell y la manera en que se enteró del trágico suceso a través de los medios de comunicación.

Con lágrimas en los ojos, Benicelli compartió su experiencia al ver a su hijo tras las rejas y cómo este le aseguró que no fue responsable del crimen.

También mencionó la decisión de cambiar de abogado con la esperanza de reducir la condena de Matías, criticando la representación legal previa.

“Me encantaría poder volver el tiempo atrás, pero lamentablemente no se puede. Me encantaría que la familia de la víctima hubiese conocido a Matías antes que esto y no después de esto. Estoy seguro de que no es un asesino”, finalizó.

Concluyó afirmando su convicción en la inocencia de Matías y su anhelo de que se haga justicia en el caso.

Video gentileza de Telenoche