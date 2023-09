Atentado a Cristina Kirchner: Habló Brenda Uliarte y aseguró “que alguien está detrás del hecho”

Brenda Uliarte, una de las detenidas por el atentado a Cristina Kirchner en Recoleta, aseguró en un escrito que “claramente alguien está detrás” del ataque. En el documento, la agresora reconoce los vínculos de quién apretó el gatillo hacia la Vicepresidenta, Fernando Sabag Montiel, con la cuestionada organización de extrema derecha Revolución Federal.

“Él (Sabag Montiel) siempre me decía que la quería ver muerta, que había cagado el país, pero eso lo dicen muchos argentinos. Yo la verdad no creí que fuera a ser en serio, siempre creí hasta el mismo día del hecho, que me estaba jodiendo, para asustarme y manipularme”, manifestó Uliarte.

“Se hacía el malo con la gente pero después no hacía nada con ellos, se la terminaba agarrando conmigo, por eso siempre pensé que esto era mentira, que era un chiste de él”, añadió.

“Yo no sé por qué Nando hizo esto, pero sí sé que él no es capaz de organizar y hacer todo esto solo. Claramente alguien está detrás. Yo no puedo asegurar que a él lo financiaron para que mate a alguien, pero sí en dos oportunidades me contó que sí financiaban a Revolución Federal. ”, subrayó.

“Había gente contactada al gobierno anti k (sic) que pagaban para que vayamos a las marchas y a los actos. En realidad le pagaban a él y él me llevaba a mí. Yo nunca vi a Milman pero decían que le pagaba a varias personas para que participaran”, aseguró.