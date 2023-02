Elecciones 2023: Habló Berni para pedir unas PASO entre Alberto y Cristina

El Ministro de Seguridad Bonaerense, Sergio Berni, habló sobre las próximas Elecciones y pidió unas PASO entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El Funcionario que votaría por la Vicepresidenta en unas elecciones primarias.

“Ganando la interna es la manera de llevárselo al borracho (a Alberto). Yo estoy totalmente afuera. Siempre trabajé y milité en el peronismo. Los idas y vueltas dentro de Kirchnerismo generaron un alejamiento y creo que el Kirchnerismo se alejó de las bases por las que militábamos en el 89", aseguró el Ministro.





Los detalles en las palabras del Ministro

"El Presidente tiene la obligación de competir por la reelección. Tiene que ser en el marco de unas PASO que los restantes actores del Frente de Todos decidirán quién estará en carrera", manifestó.

Al preguntarle por quien votaría en una posible interna entre el Mandatario y la Vicepresidenta, Berni no dudó. “Esa pregunta es tan obvia que no merece respuesta. Por supuesto que por Cristina. No me pueden hacer esa comparación”, respondió.

Las declaraciones del ministro se conocen tras la realización de la cumbre del Frente de Todos en la que La Cámpora reclamó crear una comisión que tenga como objetivo insistirle a Fernández de Kirchner que se presente en las elecciones de este año.