Gustavo Cordera pidió disculpas ante las autoridades y no irá a juicio

Gustavo Cordera había sido procesado por la justicia por sus dichos ante una charla educativa en TEA. Se enfrentaba a una pena de hasta 6 años de prisión y se le había dictaminado un embargo por medio millón de pesos, pero no llegó a su juicio.

Es que cumplió con las condiciones del tribunal y en el día de ayer el Tribunal Oral en Criminal Federal Nº7 dio por resuelta su probation. El imputado debía realizar una serie de actividades conforme a lo dictado por la justicia, entre ellas realizar un curso de capacitación de género, grabar un video pidiendo disculpas públicas y hacer dos recitales a beneficio.

El cantante cumplió los requisitos y en el video modificó su gestualidad, tono y cadencia de voz al asumir sus disculpas por las manifestaciones realizadas. Recordemos que el texto que había presentado anteriormente había sido rechazado por las autoridades.

En el video Cordera lee un testimonio en el que sostiene: "Las mujeres son un grupo de situación de desigualdad estructural. Sobre ellas recaen muchos estereotipos y prejuicios. Los discursos que le restan importancia a experiencias traumáticas, como es la violencia sexual y el abuso de niñas y adolescentes, refuerzan y profundizan esos estereotipos y prejuicios, y esto especialmente importante en ámbitos como el rock, del cual han salido a la luz, en este último tiempo, numerosos casos de violencia, algo sobre lo que es necesario reflexionar, a la vez que condenar".

Además, continuando con su lectura de breves pausas agregó: "Ese tipo de discursos, además, constituyen violencia simbólica, que según nuestra ley 26.485, es aquella que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmita y reproduzca dominación desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad".

Luego refiriéndose a su propia situación expresó: "Me parece atinado hablar sobre la diferencia entre justificar y explicar, en nada se justifica la ofensa cometida, pero se explica en mi pertenencia a una generación que ha empezado a educarse, a correr el velo que le impedía ver".

Además agregó: "Soy de los que ha tomado conciencia en la necesidad de cambiar la forma de decir para marcar claramente que también ha cambiado la forma de pensar. Esta evolución, en mi caso, es justamente un dato de crecimiento que agradezco y en virtud de que me comprometo a marcar el camino que otros necesita ver".

Al finalizar, Cordera dio sus disculpas públicas: "Por todo esto, pido disculpas a quien ofendí y lastimé, sobre todo a las adolescentes que han sufrido violencia sexual tanto en el ámbito del rock como en otros ámbitos también".

"Me arrepiento de mis dichos, me retracto y me comprometo a reflexionar en torno a estos hechos, para no repetirlos y para contribuir a lograr una sociedad más igualitaria", concluyó.