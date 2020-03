Joaho Espinosa, médico Clínico, presta servicio en el hospital Francisco Caram desde julio del año pasado. En los últimos días, radicó una grave denuncia contra las autoridades del nosocomio por utilizar un sello de él apócrifo y falsificar su firma durante meses.

"Todo esto comienza el día 19 de febrero, cuando me informan en el hospital que habían recibido una llamada de "Trenes Argentinos", solicitando comunicarse conmigo para corroborar un certificado médico que un operario de la empresa había enviado con mi sello y firma, con fecha 4 de noviembre de 2019, en el que se le indicaba reposo. Me mandan un mail en el que me adjuntaban dicho certificado y al constatarlo observo que estaba realizado en un recetario con membrete del Hospital Municipal de Brandsen, con una firma y sello mío apócrifo" comenzó relatando el médico en diálogo con el medio colega DLN.

"Dado que dicho día estuve de guardia, revisé los libros de acta de registro de pacientes y la computadora de mesa de entrada del hospital donde se registran todos los pacientes que se atienden y no había registro que el señor haya sido atendido por mi o acudido al hospital ese día. De averiguaciones practicadas, el "paciente" resultó ser esposo de una personal administrativa de facturación de SAMO (Sistema de Atención Médica Organizada)" siguió contando Joaho.

"En ese momento, me di cuenta que habían mandado a hacer un sello mío, apócrifo, y lo habían estado usando para hacer no se cuantas cosas" agregó.

"Al consultar con la administrativa del SAMO el por qué de esas recetas truchas, no me quiso dar muchos detalles, entonces le dije que tenía que proceder a hacer una denuncia porque es un tema muy delicado, a lo que ella me responde que si antes de hacer la denuncia no podría charlar con su coordinador y con ella, resaltando que no estaba esa semana en el hospital, pero que podia ir al otro día a primera hora para hablar. Posteriormente, llamé al director del hospital para comunicarle la situación. En horas de la noche de ese mismo día me reuní con el Dr. Ambrossini y el Dr. Guillermo Gil, a quienes le informé la situación y me comentaron que los encargados de la facturación del SAMO eran el Dr. Cristian Fernández y el Dr. Pablo Costela -personas que había nombrado la administrativa como responsable de los sellos-, con quienes me reuní al siguiente día conjuntamente con el Director del Hospital para pedirles explicaciones de por qué había un sello mío y por qué truchaban mi firma" explicó Espinosa.

"Durante la reunión con las mencionadas autoridades, el Dr. Costela, me certifica que él había sido quien había indicado hacer el sello sin mi autorización y sin mi consentimiento, porque requería sacar una facturación urgente, a lo cual le contesté 'por qué tenían que hacer ese tipo de acciones, ya que es algo muy delicado'. Él me responde que el sello no duró más de dos horas, y que en un descuido la administrativa lo tomó para hacer los certificados, algo que no creo, porque si es una situación que es urgente, un sello mínimo se tarda 24 horas en que se haga, así que es algo que ya tenían establecido. Lo que yo denuncio y quiero saber, es la utilidad que se le dio al sello con mis datos personales y profesionales", reclamó.

"Terminada la reunión, una autoridad del hospital me dice en el pasillo que el sello no había durado dos horas, si no que 'lo habían estado utilizando para diferentes cosas durante meses'. Por la parte en donde estaba el sello (SAMO), lo habrían estado utilizando para la facturación en cuanto lo que sale hacia las obras sociales. Mi preocupación es el alcance que ha tenido esto y el uso que le dieron sin mi autorización y sin mi consentimiento" volvió a reiterar el doctor.

Tras lo mencionado, al Dr. le estuvieron llegando todo tipo de comentarios sobre lo que hacían con su sello y firma, "me dijeron que en esa área administrativa calcaron mi firma y la estuvieron practicando para poder hacerla después", contó.

Vía Detrás de la Noticia