Grave denuncia en Chascomús: Tenía Covid y murió esperando una ambulancia

En el transcurso de la semana próximo pasada, falleció víctima de Covid 19 un vecino de Chascomús de 41 años de edad e integrante de la comunidad laosiana.

En las últimas horas, una prima del occiso efectuó una gravísima denuncia pública a través de su cuenta de la red social Facebook dando cuenta que desde el sistema de Salud del Municipio no se le brindó la atención requerida, abandonándolo a su suerte y recién enviaron una ambulancia cuándo ya era demasiado tarde.

De tal modo, la familiar de la victima, que es enfermera, publicó lo siguiente:

“¿Y que me quedo ahora en mente? En que mi primo llamó a Emergencias temprano diciendo que tenía mucha dificultad para respirar y le dijeron que iban a mandarle un médico. Hasta las 23 horas su cuerpo frío tendido en la cama. ¡Tarde! Y la telefonista se olvidó de avisarle al médico LPM ¡Que nunca les pase gente!

Asimismo, Horas después, Bangon agregaba: ““Ahora soy tu voz, primo. Sé que me escuchaste gritar «primo no te vayas «. Saturabas 57 % de oxígeno. Y luego comencé a realizarte RCP. En mi afán de que te quedaras. Hasta que llegó la ambulancia y te llevaron. No quise aceptar tu partida en ese momento hasta más tarde. La comunidad se va a enterar que llamaste por atención medica desde el día que estabas mal y seguiste el protocolo. Té fallaron, así como a mucha gente. Esto tiene que cambiar. Desde arriba. Justicia divina caerá.”

Hasta la fecha desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Chascomús no han emitido aclaración alguna al respecto.