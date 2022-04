A una médica le prohibieron atender a un paciente sin cobertura, desobedeció a sus jefes y renunció

Una médica residente de cirugía denunció que en una clínica privada no la dejaban atender a un paciente accidentado porque el hombre no podía pagar la intervención quirúrgica. Por esa razón, renunció a su cargo.

La joven de 27 años hizo la denuncia a través de Twitter, donde relató que el hombre había llegado a la clínica tras cortarse el pie con una amoladora, pero como no podía pagar el costo de la intervención le negaron la atención adecuada.

Sin embargo, a pesar de la orden directa de no atenderlo, la profesional desoyó a la directora del sanatorio privado y lo suturó. “Lo suturé igual y renuncié”, afirmó Flor en la mencionada red social.

“Recién me tuve que pelear con la enfermera y directora de la clínica. No me dejaban suturar a un hombre que se cortó el pie con una amoladora porque no lo podía pagar. Lo suturé igual y renuncié. Prefiero siempre al Estado antes que al vil empresariado. ¡Aguante la salud pública!”, posteó la médica.

A lo que agregó: “Cuando le dije a la directora que mi deber como médica era la asistencia sin importar los medios económicos que tenga el paciente me dijo ‘no, en los privados las cosas no funcionan así'”.

“En los privados no se hace medicina, se hacen negocios y los productos son seres humanos”, concluyó la joven médica que en Instagram se declaró “llorosa y desempleada pero con la conciencia tranquila”.