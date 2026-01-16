Grave accidente en Gral. Lavalle: un ciclista lucha por su vida tras ser embestido por una camioneta

Francisco Díaz

Un joven de 21 años se encuentra internado en estado crítico luego de protagonizar un grave accidente de tránsito en la localidad de Paraje Pavón, partido de General Lavalle. La víctima fue identificada como Cristian Ruiz, quien regresaba de trabajar y circulaba en bicicleta por la bicisenda cuando fue violentamente atropellado por una camioneta.

El hecho ocurrió sobre la avenida Juan Galo de Lavalle, en el tramo comprendido entre Garita 1 y Garita 2. De acuerdo a los primeros testimonios recogidos en el lugar, el vehículo involucrado circulaba a alta velocidad, mordió la banquina y terminó impactando de lleno contra el ciclista.

En la camioneta viajaban dos menores de edad, un dato que ya fue incorporado a la investigación judicial que busca determinar las responsabilidades del siniestro y las circunstancias en las que se produjo.

Como consecuencia del violento impacto, Ruiz sufrió un sangrado cerebral no operable, siete costillas fracturadas y severas lesiones en ambos pulmones. Tras el accidente fue trasladado de urgencia al Hospital de Mar de Ajó, donde permanece internado con pronóstico reservado.

La causa se encuentra en manos de la Justicia, mientras que familiares, amigos y allegados del joven exigen el esclarecimiento del hecho y reclaman justicia por lo ocurrido.

