Grandes descuentos en electrodomésticos: ChangoMás, Jumbo y Carrefour lanzan ofertas imperdibles

Los supermercados ChangoMás, Jumbo y Carrefour lanzaron atractivas ofertas en electrodomésticos, con descuentos de hasta el 35% y promociones de 2×1 en productos seleccionados. Esta campaña se desarrolla en el contexto de mayor competencia en el sector, buscando captar a un público que busca precios accesibles en un momento de alta demanda.

¿Qué descuentos ofrecen ChangoMás, Carrefour y Jumbo?

Los supermercados están ofreciendo múltiples descuentos en una amplia gama de electrodomésticos. A continuación, se detallan algunas de las principales ofertas disponibles.

Ofertas en ChangoMás

Aire Acondicionado Philco 3400w Frío/Calor Phs32ha4cn – 30% DTO – $559.999 (Precio regular: $799.999 ) – 12 cuotas fijas de $89.604,50

Termotanque Señorial Tsz85 85lt Multigas – 20% DTO – $279.999 (Precio regular: $349.999 ) – 12 cuotas fijas de $44.802,20

Caloventor Liliana Compactsun Cfh420 Negro – 40% DTO – $25.199 (Precio regular: $41.999) – 12 cuotas fijas de $4.032,11

Ofertas en Carrefour

Carrefour, por su parte, destaca la opción de 2×1 en artículos seleccionados.

Smart TV 55″ Samsung 4K UN55DU7000GCZB – 24% DTO – $899.999 (Precio regular: $1.193.000 ) – 6 cuotas sin interés de $149.999,83

Cafetera express Mandine inox MEC1450 – 50% DTO – $146.500 (Precio regular: $293.000 ) – 6 cuotas sin interés de $24.416,67

Freidora con aceite Mandine 3 lts MDF30 – 50% DTO – $53.500 (Precio regular: $107.000) – 6 cuotas sin interés de $8.916,67

Ofertas en Jumbo

Smart TV Led 50 UHD 4K Serie D Samsung – 28% DTO – $619.999 (Precio regular: $859.999 ) – 12 cuotas sin interés de $51.666,58

Lavarropas 9.5 Kg 1400rpm Samsung – 15% DTO – $1.070.999,15 (Precio regular: $1.259.999 ) – 12 cuotas sin interés de $89.249,93

Heladera Samsung RT38K5932SL Silver 382 L – 20% DTO – $1.259.999,2 (Precio regular: $1.574.999) – 12 cuotas sin interés de $104.999,93

Las ofertas en los tres supermercados continuarán disponibles hasta agotar stock, por lo que se recomienda a los consumidores aprovechar estas promociones en el momento oportuno.