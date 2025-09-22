Grandes descuentos en electrodomésticos: ChangoMás, Jumbo y Carrefour lanzan ofertas imperdibles

Sofía Martínez
Grandes descuentos en electrodomésticos: ChangoMás, Jumbo y Carrefour lanzan ofertas imperdibles

Los supermercados ChangoMás, Jumbo y Carrefour lanzaron atractivas ofertas en electrodomésticos, con descuentos de hasta el 35% y promociones de 2×1 en productos seleccionados. Esta campaña se desarrolla en el contexto de mayor competencia en el sector, buscando captar a un público que busca precios accesibles en un momento de alta demanda.

¿Qué descuentos ofrecen ChangoMás, Carrefour y Jumbo?

Los supermercados están ofreciendo múltiples descuentos en una amplia gama de electrodomésticos. A continuación, se detallan algunas de las principales ofertas disponibles.

Magis TV APK: El fin de una era en el streaming gratuito y las mejores alternativas legales
Mirá también:

Magis TV APK: El fin de una era en el streaming gratuito y las mejores alternativas legales

Ofertas en ChangoMás

  • Aire Acondicionado Philco 3400w Frío/Calor Phs32ha4cn – 30% DTO – $559.999 (Precio regular: $799.999) – 12 cuotas fijas de $89.604,50
  • Termotanque Señorial Tsz85 85lt Multigas – 20% DTO – $279.999 (Precio regular: $349.999) – 12 cuotas fijas de $44.802,20
  • Caloventor Liliana Compactsun Cfh420 Negro – 40% DTO – $25.199 (Precio regular: $41.999) – 12 cuotas fijas de $4.032,11

Ofertas en Carrefour

Carrefour, por su parte, destaca la opción de 2×1 en artículos seleccionados.

  • Smart TV 55″ Samsung 4K UN55DU7000GCZB – 24% DTO – $899.999 (Precio regular: $1.193.000) – 6 cuotas sin interés de $149.999,83
  • Cafetera express Mandine inox MEC1450 – 50% DTO – $146.500 (Precio regular: $293.000) – 6 cuotas sin interés de $24.416,67
  • Freidora con aceite Mandine 3 lts MDF30 – 50% DTO – $53.500 (Precio regular: $107.000) – 6 cuotas sin interés de $8.916,67

Ofertas en Jumbo

  • Smart TV Led 50 UHD 4K Serie D Samsung – 28% DTO – $619.999 (Precio regular: $859.999) – 12 cuotas sin interés de $51.666,58
  • Lavarropas 9.5 Kg 1400rpm Samsung – 15% DTO – $1.070.999,15 (Precio regular: $1.259.999) – 12 cuotas sin interés de $89.249,93
  • Heladera Samsung RT38K5932SL Silver 382 L – 20% DTO – $1.259.999,2 (Precio regular: $1.574.999) – 12 cuotas sin interés de $104.999,93

Las ofertas en los tres supermercados continuarán disponibles hasta agotar stock, por lo que se recomienda a los consumidores aprovechar estas promociones en el momento oportuno.

Alerta por riesgos de seguridad en usuarios de Magis TV APK tras su reciente lanzamiento
Mirá también:

Alerta por riesgos de seguridad en usuarios de Magis TV APK tras su reciente lanzamiento
Compartir este artículo
feriados
¿Cuándo es el próximo feriado? Enterate y planificá tu fin de semana largo
Nacionales
primavera 2022 mas calidad
La primavera llegó con frío y sin sol. ¿Cómo sigue el tiempo?
Provincia
micro costera criolla
Insólito: Se le salió una rueda a un micro e impactó contra un auto
Provincia
Dia agradable soleado primavera
Tras un fin de semana lluvioso, la primavera trae mejores condiciones para semana
Provincia
incendio gesell
Otro incendio trágico en Villa Gesell: Murieron un joven y su pequeño hijo de 5 años
Villa Gesell
Escándalo en Ceres: funcionario apartado por usar ambulancia para ir a un hotel alojamiento
Escándalo: funcionario municipal fue apartado por usar ambulancia para ir a un hotel alojamiento
Nacionales
pasajes tren
Volvió el tren de Alejandro Korn a Chascomús: horarios, paradas y costo del pasaje
Regionales

Más leídas