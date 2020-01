El intendente de General Viamonte, Franco Flexas anunció a través de sus redes sociales que en su distrito ya no se realizarán concursos de bellezas para elegir una reina.

"A partir de este 2020 no vamos a realizar más concursos de Reinas (son solo mujeres) desde el municipio de Gral Viamonte", informó el alcalde, y agregó que "elegir a una mujer sobre parámetros de belleza física no va más. Esta tradición perdió sentido. No debemos seguir reproduciendo estos valores".

Y continuó: "Este tipo de belleza es construida y percibida subjetivamente. Quien puede decir entonces que alguien es bello y quien no? Es hasta violento y reproduce un modelo de sociedad en que el atributo de supremacia de la mujer depende de su físico".

Cabe señalar que General Viamonte, cuya ciudad cabecera es Los Toldos se suma a otros distritos bonaerenses como Trenque Lauquen, Salliqueló, General Villegas y Adolfo Alsina que eliminaron tal elección