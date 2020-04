El Secretario de Cultura de la Municipalidad de General Belgrano, Rodrigo Berte hizo su descargo a través de las redes sociales sobre un escrache del que fue víctima, donde se lo acusaba de compartir un asado con amigos sin respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Consignó el funcionario belgranense: "...me comentaron que estoy siendo víctima de un "falso escrache" por "haber violado la cuarentena". Desde que comenzó el aislamiento obligatorio sólo salgo para trabajar y hacer las compras necesarias. No iría contra las reglas, no por el hecho de ser funcionario, sino por la obligación cómo cualquier ciudadano.

Hoy fui a Cultura a imprimir unos carteles y pasé a buscar las llaves por la casa de al lado, ya que se las dejé porque quién vive ahí, es empleada de Cultura y fue quien limpió el salón luego de la charla del Hospital de hace unos días.

Repito, no me junté a comer ningún asado. Solo fui a buscar las llaves de Cultura, y quizás el único error y lo reconozco, fue haber ingresado a la casa. Fue en el horario del mediodía, y la familia estaba comiendo.

Quiero aclararlo porque estas cosas toman repercusión rápidamente y sólo se hacen con motivo de dañar, ya que quien difundió esta falsa información es claramente oponente a nuestro Gobierno, y estoy convencido de que lo hizo con fines políticos, que en este momento dónde tenemos que unirnos para salir adelante, no sirve para nada"