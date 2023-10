¿Got Talent Argentina está afectando la carrera de Abel Pintos?

Abel Pintos, el cantante argentino que ha conquistado corazones con su voz y letras, es parte del jurado en Got Talent Argentina 2023. Y aunque muchos esperaban que su participación añadiera un toque especial al programa, parece que las cosas no están yendo como se esperaba. Las redes sociales no perdonan, y Abel se ha convertido en el blanco de memes, críticas y debates. ¿Está el reality afectando la carrera del artista?

Un look que desató una tormenta de memes

En la nueva etapa de Got Talent, Abel decidió salir de su zona de confort y apostó por un outfit más que curioso: Musculosa negra, llamativos collares plateados y guantes negros de latex. Un look que desató una oleada de memes y comentarios en las redes. Algunos se lo tomaron con humor y otros cuestionaron su elección de vestuario, inusual para el estilo que el cantante suele lucir tanto en el escenario como fuera de él.

Críticas en su papel como jurado

Pero más allá del look, Abel Pintos también ha sido blanco de críticas por las decisiones que toma como jurado. En las últimas semanas, el cantante ha sido duramente criticado por sus devoluciones, generando debates sobre si su participación en Got Talent Argentina está afectando su imagen.

Reflexiones y autocríticas

En medio de la tormenta, Abel ha intentado mantener la calma. En una entrevista, confesó que su intención al unirse al programa era simplemente ser él mismo. Pero, al parecer, ser auténtico en un reality no es tarea fácil. Aunque intentó actuar como lo haría en una sala de ensayo, admitió que, al verse en pantalla, sintió que podría haber manejado ciertas situaciones de manera diferente. Entre algunos aspectos, reconoció que su seriedad puede ser malinterpretada, ya que parece “el malo” del jurado.

En resumen…

La decisión de Abel de ser jurado ha sido un desafío. Las redes sociales, implacables, han puesto en jaque su participación. Y aunque el cantante ha intentado mantenerse fiel a sí mismo, no podemos ignorar la pregunta que está en el aire: ¿Está Got Talent Argentina afectando la impecable trayectoria de Abel Pintos? Solo el tiempo dirá si esta decisión fue un acierto o un tropiezo en su carrera.